الجامعة الأمريكية تعلن 6 شروط لمتفوقي الثانوية العامة للفوز بـ«منحة دراسية».. تعرف عليها

Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، توافر منحة « عبدالهادي حسن طاهر » ، المقدمة من الجامعة الأمريكية في القاهرة .

ويستفيد من المنحة ، طلاب التعليم الخاص ، ممن يحملون الجنسية المصرية أو السعودية ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المعاهد القومية ، وشهادة « Abitur » من المدارس الألمانية ، وشهادة البكالوريا الدولية « IB » ، وذلك من لاستكمال الدراسة ، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، للعام الدراسي 2019 / 2018 .

Advertisements

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط عدة ، يجب توافرها في المتقدمين ، للحصول على المنحة ، وهي كالتالي :

1. أن يكون من حاملي الجنسية المصرية أو السعودية .

2. أن يكون مقيدا في الصف الثالث الثانوي ، للعام الدراسي 2018 / 2017 ، من مدارس نظام الثانوية العامة ، أو ما يعادلها من شهادات معتمدة .

3. ألا يقل المجموع الكلي ، في الصف الثالث الثانوي ، عن 97% للقسم العلمي ، 94% للقسم الأدبي ، عن العام الدراسي 2017 / 2018 ، أو ما يعادلها في الشهادات الأخرى المعتمدة .

4. أن يجتاز الطالب اختبار « IELTS » ، بأم يحصل على حد أدنى درجة 6 في المجموع الكلي ، وأن يحصل على درجة 6 في الجزء الخاص بالكتابة ، أو اختبار اللغة الإنجليزية « TOEFL IBT » ، مع الحصول على الحد الأدنى للمجموع الكلي ، على درجة 67 ، ودرجة 20 للكتابة .

5. عدم المقدرة على دفع المصروفات الدراسية ، وأن يكون مستوف لاستمارة الدعم المالي ، مع تقديم المستندات المطلوبة والمذكورة كافة ، في الاستمارة .

6. استيفاء متطلبات التقديم الخاصة بالجامعة الأمريكية .

وفيما يخص المستندات المطلوبة ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب تحميل الاستمارة الإلكترونية للمنحة ، فضلا عن استمارة الدعم المالي ، واستيفاء جميع البيانات المذكورة فيها كافة ، عن طريق الرابط التالي :

الجامعة الأمريكية في القاهرة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الجامعة الأمريكية في القاهرة ، تتحمل التغطية الكاملة أو الجزئية ، للمصروفات الجزئية ، إلى جانب السكن للطلاب السعوديين أو المصريين ، المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة ، علما بأن وزارة التربية والتعليم ، لن تتحمل أي أعباء مالية .

تقدم المستندات المطلوبة ، لمن يرغب في التقديم وينطبق عليه الشروط ، وذلك في مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ، بحد أقصى يوم 15 من شهر يوليو الحالي .