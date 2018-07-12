تفاصيل وشروط التقدم لمدارس المتفوقين.. المصروفات «30 ألف جنيه» فقط

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إذا كنت ترى أن ابنك أو ابنتك من المتفوقين دراسيا ، ويمتلكون مهارات نوعية وقدرات خاصة ، وتبحث لهم عن بيئة مناسبة للتفوق ، فكل ما عليك ، هو البحث عن مدارس وفصول المتفوقين ، وإلحاق أبنائك بها .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أعلنت تفاصيل وشروط الالتحاق بمدارس وفصول المتفوقين ، وأعلنت كذلك ، عن فتح باب القبول ، لدفعة جديدة من الطلاب ، الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، في مدارس وفصول المتفوقين .

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ويقدم موقع « مصر 365 » في تقريره التالي ، بعض الإجابات عن الأسئلة التي تدور في أذهان أولياء الأمور ، عن كيفية إلحاق أبنائهم ، بمدارس وفصول المتفوقين ، وهي كالتالي :

– أين ومتى تبدأ التقديم في مدارس المتفوقين؟

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب التقدم أمام الطلاب ، الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي « المتفوقين » ، في العلوم والتكنولوجيا « STEM » ، في : « 6 أكتوبر ، المعادي ، الإسكندرية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الإسماعيلية ، البحر الأحمر ، أسيوط ، الأقصر ، المنوفية ، الغربية ، القليوبية ، الشرقية ، وقنا » ، بداية من يوم الإثنين ، الموافق 9 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الخميس ، الموافق 19 يوليو من العام الحالي 2018 .

– ما الفئات المسموح لها بالتقديم في مدارس المتفوقين « STEM » ؟

الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة ، في مرحلة التعليم الأساسي ، في العام ذاته ، من جميع محافظات مصر ، والمستوف لشروط التقدم .

– كيف يمكنك التقديم في مدارس المتفوقين ؟

تسجل استمارات التقدم إلكترونيا ، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كما يمكنك التسجيل ، على الموقع الإلكتروني ، بداية من يوم الإثنين ، الموافق 9 يوليو الحالي ، وحتى يوم 19 من نفس ذاته .

ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني ، وطباعة استمارة التقدم ، ويوقع ولي الأمر عليها ، وتقدم إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات ، في الإدارات التعليمية ، لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار . تكون مرفقة بالمستندات التالية :

1. لصق 2 صورة حديثة للطالب على استمارة التقدم .

2. صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية .

3. صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد .

4. إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد .

ويسمح للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة ، في مرحلة التعليم الأساسي ، في العام ذاته ، والحاصل على براءة اختراع ، معتمدة من أكاديمية البحث العلمي ، بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ، ضمن الطلاب المتقدمين ، حتى لو لم يكن مستوفيا لشرط المجموع الكلي والدرجات النهائية ، في مادتين على الأقل ، من مواد : « اللغة الإنجليزية ، الرياضيات ، والعلوم » ، وذلك بعد تقديم ، ما يفيد رسميا حصوله ، على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي .

كما أن الطالب المصري ، الحاصل على الشهادة الإعدادية ، من أي مدرسة لها طبيعة خاصة ، مثل المدارس الدولية ، والطالب المصري العائد من الخارج ، من أي دولة عربية أو أجنبية ، تدرس أي منهج أجنبي ، وتمت مناظرة « معادلة » هذه الشهادات ، للمنهج المصري ، عن طريق إدارة المعادلات ، في الإدارة العامة للامتحانات ، يمكنه التقدم لإجراء الاختبار ، شرط استيفاء شروط التقدم .

وكذلك يمكن للطالب المصري ، الذي أدى امتحانات « أبناؤنا في الخارج » ، في القنصليات المصرية ، التقدم لأداء اختبار الالتحاق بمدارس وفصول المتفوقين .

– كيف يمكنك التقديم؟

تتقدم الفئات الثلاثة الأخيرة ، بملف أوراقهم ومستنداتهم المطلوبة ، يدويا ، إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة ، في ذات فترة التقدم الإلكتروني ، المحددة من 9 وحتى 19 يوليو ، من العام الحالي 2018 .

– ما الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم لمدرسة المتفوقين ؟

1. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم ، عن 18 عاما في 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 .

2. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة ، في مرحلة التعليم الأساسي ، وفق إحدى الحالات التالية :

أولا :

يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب ، عن 274.5 درجة ، بنسبة تعادل 98 % من المجموع الكلي ، فضلا عن حصول الطالب ، على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل ، من مواد : « اللغة الإنجليزية ، الرياضيات ، والعلوم » .

ثانيا :

ألا يقل مجموع درجات الطالب ، عن 266 درجة ، وذلك بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي ، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة ، على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل ، من مواد : « اللغة الإنجليزية ، الرياضيات ، والعلوم » .

– ما المصروفات المطلوبة ، وكيف يتم سداد مصروفات الخدمة ؟

يتم تسديد أداء الخدمة ، على النحو التالي :

50 جنيها فقط ، للتقدم لأداء الامتحان ، للالتحاق بمدارس المتفوقين ، في العلوم والتكنولوجيا ، على حساب رقم « 1543070416719000014 » ، في جميع فروع البنك الأهلي المصري ، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، ويرفق إيصال السداد ، الدال على الدفع ، ضمن أوراق التقدم .

وتتولى الإدارات والمديريات التعليمية ، استلام الإيصالات وإرفاقها ، ضمن أوراق التقدم المطلوبة ، ولا يقبل السداد بحوالة بريدية ، أو إيصال « ح ع 33 » ، أو إيصال « 123 ع ث » .

أما بالنسبة لمصروفات المدارس ، حددتها اللجنة التنفيذية العليا ، وذلك بقيمة 30 ألف جنيه فقط لا غير .

– ما الموعد المحدد لعقد امتحان القبول في مدارس المتفوقين؟

تجرى الاختبارات يومى 7 و 8 أغسطس المقبل.

– ما نظام الامتحان؟

يعقد الامتحان إلكترونيا ، عن طريق اللجان الإلكترونية المخصصة لذلك ، وتحدد الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ، مقراتها ، وتعلن للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة ، الالتحاق بهذه المدارس ، مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني .

وكذلك ، يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار ، التظلم خلال فترة أقصاها ، 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج ، كما تختص الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ، فحص التظلمات المعلقة بنتائج هؤلاء الطلاب ، من واقع رصد درجاتهم إلكترونيا للرد عليها ، كما تختص المديريات التعليمية ، بفحص التظلمات المتعلقة بمراجعة استمارات الطلاب ، واستيفاء شروط التقدم .

قبول الطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، يتم طبقا للأعداد المقرر قبولها سنويا لكل مدرسة ، وطبقا كذلك لرغبات الطلاب .

وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية ، يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم ، لبدء إجراءات القبول في المدارس ، وذلك على النحو التالي :

أولا :

المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني ، وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

ثانيا :

أن يجتاز الطالب معيار النجاح ، في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدة ، وذلك وفقا لمعيار النجاح ، الذي يحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .