بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 علمي علوم

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، في شعبة « علمي علوم » ، وهي كالتالي :

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شوكت أحمد شوقت محمد رزق – المركز الأول – المجموع 409.5 – رقم الجلوس : 341056 – اسم المدرسة : الشهيد محمد مروان عبد الله عرفة – المحافظة : القليوبية – الإدارة : شبين القناطر .

محمود مصطفى محمد السديمي – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 258735 – اسم المدرسة : الشهيد مصطفى لطفي سلامة – المحافظة : المنوفية – الإدارة : أشمون .

نورين عماد الدين حافظ حجاج خيره – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 254327 – اسم المدرسة : محمود عزت الثانوية في سرس الليان – المحافظة : المنوفية – الإدارة : سرس الليان .

سيف الدين محمد سيد جلال – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 813131 – اسم المدرسة : مطاي الثانوية بنين – المحافظة : المنيا – الإدارة : مطاي .

محمد سلامة أحمد إبراهيم سلام – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 509845 – اسم المدرسة : شاكر فرج الثانوية بنين – المحافظة : الجيزة – الإدارة : أبو حمص .

الزهراء جمال سليمان إسماعيل – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 781577 – اسم المدرسة : فاقوس الثانوية بنات – المحافظة : الشرقية – الإدارة : فاقوس .

كيرلس مرشد إبراهيم غطاس – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 822047 – اسم المدرسة : يوسف الكيلاني الثانوية بأبشادات – المحافظة : المنيا – الإدارة : ملوي .

رحمة أشرف محمد أحمد – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 808152 – اسم المدرسة : الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات – المحافظة : المنيا – الإدارة : مغاغة .

عمرو محمد عبد الراضي – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 882008 – اسم المدرسة : أحمد قرشي الثانوية بنين – المحافظة : أسيوط – الإدارة : ديروط .

يوسف محمد محمود عبد المجيد – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 898672 – اسم المدرسة : الشهيد الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين – المحافظة : سوهاج – الإدارة : طما .

عمر محمد محمد محمد عمارة – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 320445 – اسم المدرسة : المتفوقين الثانوية بنين – المحافظة : القاهرة – الإدارة : عين شمس .

أحمد عادل محمد محمد – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 640635 – اسم المدرسة : أبو كبير الثانوية بنين – المحافظة : الشرقية – الإدارة : فاقوس .

أحمد خالد محمد صلاح الدين قطب خليفة – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 320425 – اسم المدرسة : المتفوقين الثانوية بنين – المحافظة : القاهرة – الإدارة – عين شمس .

علي نايل عبد الحميد زكي – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 910605 – اسم المدرسة : جيل المستقبل الخاصة – المحافظة : سوهاج – الإدارة : أخميم .

ندا حمادة يوسف حماد – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 695545 – اسم المدرسة : صهرجت الصغرى الثانوية المشتركة – المحافظة : الدقهلية – الإدارة : أجا .

محمد علي محمد حسانين أحمد – المركز : الأول مكرر – المجموع : 409.5 – رقم الجلوس : 704220 – اسم المدرسة : سعد الدين شريف الثانوية بنين – المحافظة : الدقهلية – الإدارة : ميت غمر .