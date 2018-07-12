بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 أدبي

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، في شعبة « أدبي » ، وهي كالتالي :

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دنيا هشام محمود النجار – المركز : الأول – المجموع : 409 – رقم الجلوس : 219645 – اسم المدرسة : سمبيات ابيولا الثانوية بنات – المحافظة : القاهرة – الإدارة : شرق مدينة نصر .

شيماء محمد جاد حامد – المركز : الثاني – المجموع : 408.5 – رقم الجلوس : 21285 – اسم المدرسة : الأورمان الثانوية بنات – المحافظة : الجيزة – الإدارة : الدقي .

منة الله حسين صبيح مبروك – المركز : الثالث – المجموع : 408 – رقم الجلوس : 348272 – اسم المدرسة : قليوب الثانوية للبنات – المحافظة : القليوبية – الإدارة : قليوب .

ميرنا رفيق بولس جندي – المركز : الرابع – المجموع : 407.5 – رقم الجلوس : 115316 – اسم المدرسة : نوترادام دببزابوتر الثانوية – المحافظة : القاهرة – الإدارة : الزيتون .

إيريني ماهر نبيل عبد المسيح – المركز : الرابع مكرر – المجموع : 407.5 – رقم الجلوس – 115006 – اسم المدرسة : الراعي الصالح الثانوية – المحافظة : القاهرة – الإدارة : روض الفرج .

غدير إيهاب حنفي محمد محمود الرفاعي – المركز : الرابع مكرر – المجموع : 407.5 – رقم الجلوس : 405428 – اسم المدرسة : محمد زهران الثانوية الرسمية بنات لغات – المحافظة : الإسكندرية – الإدارة : شرق الإسكندرية .

رنا أشرف محمد حامد – المركز : الرابع مكرر – المجموع : 407.5 – رقم الجلوس : 116880 – اسم المدرسة : حافظ إبراهيم الثانوية الرسمية لغات – المحافظة : القاهرة – الإدارة : الساحل .

محمود محمد صبحي زكي بديوي – المركز : الرابع مكرر – المجموع : 407.5 – رقم الجلوس : 417413 – اسم المدرسة : شهيد السلام الثانوية – المحافظة : كفر الشيخ – الإدارة : شرق كفر الشيخ .

نادين أحمد هانئ محمد أحمد بلال – المركز : التاسع – المجموع : 407 – رقم الجلوس : 216901 – اسم المدرسة : طلائع الكمال الخاصة لغات بنات – المحافظة : القاهرة – الإدارة : شرق مدينة نصر .

هاجر غمري الشحات السيد – المركز : التاسع مكرر – المجموع : 407 – رقم الجلوس : 779794 – اسم المدرسة : الصوة الثانوية المشتركة – المحافظة : الشرقية – الإدارة : أبو حماد .

مريم محمد مصطفى مصطفى حسن – المركز : العاشر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس : 675947 – اسم المدرسة : الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات – المحافظة : الدقهلية – الإدارة : غرب المنصورة .

آلاء أيمن إبراهيم عبد الرحمن دياب – المركز : العاشر مكرر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس : 252599 – اسم المدرسة : نصر عبد الغفور الثانوية بنات في منوف – المحافظة : المنوفية – الإدارة : منوف .

دعاء مهران محمود مهران – المركز : العاشر مكرر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس – 219875 – اسم المدرسة : شهيد ملازم أول قوات مسلحة / محمد أشرف – المحافظة : القاهرة – الإدارة : شرق مدينة نصر .

منة الله عبد الناصر محمد عبده عبده – المركز : العاشر مكرر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس : 408798 – اسم المدرسة : الدلجمون الثانوية المشتركة – المحافظة : الغربية – الإدارة : كفر الزيات .

ندى أيمن عبد الرؤوف محمد مهران – المركز : العاشر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس : 167320 – اسم المدرسة : نبوية موسى – المحافظة : القاهرة – الإدارة : الشروق .

هاجر حسن محمد حسن – المركز : العاشر مكرر – المجموع : 406.8 – رقم الجلوس : 810052 – اسم المدرسة : حميدة الجندي الثانوية – المحافظة : المنيا – الإدارة : مغاغة .

بشار شعبان فريد أحمد تعلب – المركز : العاشر مكرر – المجموع : 406.5 – رقم الجلوس : 351546 – اسم المدرسة : عبد المجيد عامر الثانوية – المحافظة : القليوبية – الإدارة : القناطر الخيرية .