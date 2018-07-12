بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 مكفوفين

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، « مكفوفين » ، وهي كالتالي :

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اسم الطالب : منة الله خميس حسين علام خليل .

المركز : الأول .

المجموع : 406

رقم الجلوس : 13556 .

اسم المدرسة : النور الثانوية للبنات في محرم بك وسط الإسكندرية .

المحافظة : الإسكندرية .

الإدارة : وسط الإسكندرية .