بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 مكفوفين

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، « مكفوفين » ، وهي كالتالي :
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اسم الطالب : منة الله خميس حسين علام خليل .
المركز : الأول .
المجموع : 406
رقم الجلوس : 13556 .
اسم المدرسة : النور الثانوية للبنات في محرم بك وسط الإسكندرية .
المحافظة : الإسكندرية .
الإدارة : وسط الإسكندرية .
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