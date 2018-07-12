بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 «دمج»

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثاضنوية العامة 2018 ، « دمج » ، وهي كالتالي :

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اسم الطالب : نادين شريف أحمد منصور المنسي – المركز : الأول – المجموع : 410 – رقم الجلوس : 19545 – اسم المدرسة : لاروز دليزيه الخاصة لغات بنات – المحافظة : الجيزة – الإدارة : الدقي .

ندى شريف أحمد منصور المنسي – المركز : الأول مكرر – المجموع : 410 – رقم الجلوس : 19546 – اسم المدرسة : لاروز دليزيه الخاصة لغات بنات – المحافظة : الجيزة – الإدارة : الدقي .