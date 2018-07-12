بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2018 «مدارس المتفوقين»

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عقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا ، أعلن خلاله نتيجة الثانوية العامة ، فضلا عن بيان بالأرقام والمؤشرات الخاصة ، بنتيجة الثانوية العامة هذا العام ، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 74.3% .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، « مدارس المتفوقين » ، وهي كالتالي :

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سيف الدين محمد البسيوني الدريني – المركز : الأول – المجموع : 670.47 – رقم الجلوس : 10573 – اسم المدرسة : المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا – المحافظة : كفر الشيخ – الإدارة : شرق كفر الشيخ .

مينا أشرف جميل صليب – المركز : الأول – المجموع : 666.13 – رقم الجلوس : 10274 – اسم المدرسة : المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا – المحافظة : الإسماعيلية – الإدارة : شمال الإسماعيلية .