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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الخميس ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس .

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 ، ينتظر الطلاب من شعبتي « علمي » و « أدبي » ، ظهور توقعات الثانوية العامة 2018 ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للحكومة ، وعلى بوابة الخدمات الحكومية .

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وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ، يمكن للطلاب متابعة آخر أخبار تنسيق الثانوية العامة 2018 ، على رابط البوابة الحكومية الإلكترونية ، اضغط هنا اضغط هنا .

وبإمكان الطلاب كذلك ، التعرف على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 ، عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، حيث من المتوقع ظهور تنسيق الثانوية العامة 2018 ، بعد أسبوع من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 .