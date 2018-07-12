مصادر تعلن موعد تنسيق الثانوية العامة 2018.. وتتوقع قبول 18 ألف طالب في كليات الهندسة

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قالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ، اليوم الخميس ، إن المجلس قرر قبول 17 ألفا و700 طالب وطالبة ، في كليات الهندسة ، للعام الجامعي الجديد 2018 / 2019 .

وتوقعت المصادر كذلك ، قبول 8 آلاف و800 طالب ، في كليات الطب ، و2700 طالب ، في قطاع طب الأسنان ، وذلك على مستوى جامعات الجمهورية .

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وتابعت المصادر ، قائلة إنه من المتوقع ، قبول 9 آلاف و300 طالب ، في قطاع الصيدلة ، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى ، لتنسيق القبول في الجامعات ، يوم الأحد المقبل .