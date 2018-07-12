مصادر تعلن موعد تنسيق الثانوية العامة 2018.. وتتوقع قبول 18 ألف طالب في كليات الهندسة

منذ 51 دقيقة اخبار التعليم
مصادر تعلن موعد تنسيق الثانوية العامة 2018.. وتتوقع قبول 18 ألف طالب في كليات الهندسة
المرحلة الأولى,تنسيق قبول الجامعات,المرحلة الثانية

قالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ، اليوم الخميس ، إن المجلس قرر قبول 17 ألفا و700 طالب وطالبة ، في كليات الهندسة ، للعام الجامعي الجديد 2018 / 2019 .

وتوقعت المصادر كذلك ، قبول 8 آلاف و800 طالب ، في كليات الطب ، و2700 طالب ، في قطاع طب الأسنان ، وذلك على مستوى جامعات الجمهورية .

وتابعت المصادر ، قائلة إنه من المتوقع ، قبول 9 آلاف و300 طالب ، في قطاع الصيدلة ، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى ، لتنسيق القبول في الجامعات ، يوم الأحد المقبل .

 