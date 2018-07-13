دليل الطلاب لدخول الجامعات.. قواعد التوزيع الجغرافي وموعد انطلاق التنسيق

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمس الخميس ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، في مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح بين الطلاب ، 74% .

وينتظر طلاب الثانوية العامة ، فتح أبواب مكتب التنسيق أمامهم ، للتقدم برغباتهم بشأن الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، وهناك بعض الاشتراطات ، التي يجب على الطلاب وضعها في الاعتبار ، عند تدوين رغباتهم في مكاتب التنسيق ، ومن بينها « التوزيع الجغرافي » .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، لقرائه من طلاب الثانوية العامة ، كل ما يريدون معرفته ، بشأن قواعد التوزيع الجغرافي للجامعات المصرية ، في محافظات الجمهورية كافة ، مع جداول توضح التوزيع في جميع المحافظات ، والاختيارات المتاحة للطلاب ، حسب الإدارات التعليمية .

وكذلك ، يقدم الموقع لقرائه ، الأسس التي يتم بناء عليها ، تحديد الحيز الجغرافي للقبول في الجامعات ، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، والراغبين في التقديم بالجامعات ، حيث تشترط بعض الجامعات ، التقيّد بالتوزيع الجغرافي ، بينما لا تتقيد جامعات أخرى به .

وعادة ، تفتح مكاتب التنسيق أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة ، بعد ظهور النتائج بثلاثة أيام ، ويتم الإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني ، عبر موقع التنسيق الحكومي ، كما أن قواعد التنسيق في هذا العام ، هي ذات القواعد المتبعة في الأعوام الماضية .

– جداول التوزيع الجغرافي للجامعات المصرية –

للتعرف على موقع التنسيق الحكومي ، يمكنكم زيارة بوابة التنسيق الحكومية ، اضغط هنا .

– أسس تحديد التوزيع الجغرافي في الجامعات –

يتم تحديد الجامعات لعدة مجموعات ، على أن يختار الطالب من قطاع « أ » ، قبل الاختيار من مجموعة « ب » ، كما يختار من المجموعة « ب » ، قبل أن يختار من المجموعة « ج » .

المجموعة « أ » تكون إجبارية ، وتضم هذه المجموعة ، الجامعة الأقرب للطالب ، حسب الحيز الجغرافي له .

المجموعة « ب » أيضا تكون إجبارية ، وذلك بعد استكمال المجموعة « أ » فيها ، الجامعات التي تقع قرب حيز الإدارة التعليمية ، التي يتبعها الطالب .

المجموعة « ج » ، وتضم باقي الجامعات الخاصة في القطاع ، والتي تبتعد عن الإدارة التعليمية للطالب ، ومحل إقامته .

ويشترط في المدارس الداخلية ، مثل « العسكرية » و« الرياضية » و« مدارس المتفوقين » ، التوزيع الجغرافي للطالب ، والتي يقدمها ضمن بياناته .

ويعد النطاق الجغرافي ، لمحافظتي القاهرة والجيزة واحد ، حيث يضمان ، جامعات عين شمس وحلوان والقاهرة .

طلاب مناطق « الخانكة ، شبرا الخيمة ، شبين القناطر ، القناطر الخيرية ، قليوب ، أبو زعبل ، الخصوص ، والعبور » التابعة لمحافظة الدقهلية ، ويكون الاختيار الأول لهم ، كليات جامعة عين شمس وبنها ، عدا كلية الهندسة ، حيث يكون تقديمها ، في جامعة بنها ، ويكون لطلاب العبور ، الحق في وضع اختيارهم الأول ، في جامعة عين شمس .

التوزيع الجغرافي السابق ، لا ينطبق على كليات التربية النوعية ، وكليات البنات ، « تربية ، تربية رياضة ، تعليم ابتدائي ، وطفولة » لعين شمس ، والمعاهد الفنية للتمريض ، والمعاهد الفنية الصحية ، وذلك لخضوعها للتوزيع الإقليمي .

القبول في المعاهد الفنية التكنولوجية ، يكون بناء على توزيع جغرافي خاص بها ، ويتاح التقديم في المعاهد الخاصة للجميع .

– التسجيل الإلكتروني للرغبات –

يكتب الطالب 48 رغبة ، وذلك حتى لا تدخل تحت قانون استنفاد الرغبات. ما قد يوجهك نحو كلية ، لم تكن ترغب في الدراسة بها .

تبدأ التحويلات ، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق ، وذلك في حدود 10% من المقبولين لكل كلية .

الكليات الفريدة من نوعها ، ليست تابعة للتوزيع الجغرافي للتنسيق .

– فتح باب التسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل –

باب التسجيل الإلكتروني ، مفتوح أمام الطلاب ، بداية من يوم السبت ، الموافق 20 يوليو من العام الحالي 2018 ، ويمتد حتى يوم الخميس ، الموافق 25 يوليو من العام الحالي 2018 .

زر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا .

اكتب رقم الجلوس الخاص بك ، والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح في الثانوية العامة .

تحقق من بياناتك الأساسية ، ودرجاتك التي حصلت عليها ، في الثانوية العامة .

اختر الكلية أو المعهد أو التخصص ، حسب التوزيع الجغرافي للكليات .

يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة ، حتى موعد إغلاق موقع التسجيل ، تمهيدا لإعلان النتائج .

اطبع رغباتك بعد الانتهاء منها .

يتم إعلامك بالنتيجة ، عبر البريد الإلكتروني ، أو من خلال رسالة (sms ) من موقع التنسيق .

لا يفتح باب التحويل ، إلا بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ، كما يتم التحويل إلكترونيا .

في حال وجود خطأ ، اتصل على الرقم 19468 ، أو اتصل بمكتب التنسيق الرئيسي في الجيزة. أو فروعه ، أو اذهب إلى أقرب معمل للحاسبات ، في الجامعة القريبة منك .

على الطالب المفاضلة بين الكليات ، حسب التوزيع الجغرافي ، وكذلك حسب حاجة الكليات ، وفقا للشروط والقواعد ، التي جاءت في الجداول السابقة .