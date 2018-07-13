خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في مكتب التنسيق إلكترونيا

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة ، حيث تخطت نسبة النجاح بين الطلاب ، 74 % .

وتبدأ مكاتب التنسيق ، فتح أبوابها أمام الطلاب ، بعد 3 أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة ، ويرصد موقع « مصر 365 » ، الخطوات التي يمكن للطلاب متابعتها ، لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق إلكترونيا ، وهي كالتالي :

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وتأتى الخطوات كالتالي :

1. زر موقع الحكومة الإلكترونية اضغط هنا

أو اضغط هنا

2. ادخل إلى مكتب التنسيق الإلكتروني ، لتسجيل رغباتك .

3. ادخل رقمك القومي ، ورقم جلوسك ، طبقا لمرحلتك ، وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك ، فإذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات في الجامعات ، فانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه .

4. اضغط على الخطوة التالية ، كي يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي .

5. إذا قدمت رغباتك قبل ذلك ، تظهر لك شاشة ، تعرض الرغبات التي سجلتها في وقت سابق ، أما إذا كنت تتقدم برغباتك للمرة الأولى ، تظهر لك شاشة البيانات الأساسية .

6. تحقق من بياناتك الأساسية ، ثم اضغط الخطوة التالية ، وفي حال وجود خطأ غير قابل للتعديل ، فعليك الاتصال فورا ، بمكتب التنسيق. أو فروعه في الجامعات المصرية ، أو رقم 19468 .

7. المجموع الكلي الذي يظهر للطالب ، يتضمن « المجموع الأصلي ، ودرجة الحافز الرياضي – إن وجدت- » .

8. الطالب المعفي من اللغة الثانية « ثانوية عامة قديمة » ، يحسب له مجموع اعتباري ، يساوي المجموع الأصلي × 410 ÷ 360 .

9. الطالب المعفي من اللغة الثانية « ثانوية عامة حديثة » ، يحسب له مجموع اعتباري ، يساوي = المجموع الأصلي × 410 ÷ 370 .

10. تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات ، والتي تضم 60 خانة للاختيارات ، بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل ، كل ما عليك هو إدخال رغباتك ، بالترتيب الذي تراه ، مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب ، والتي تتمثل في التالي :

– يحدد الطالب أسلوب الاختيار ، إما في قطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته ، أو في الجامعات . ويوضح شكل (6) ، طريقة اختيار التخصصات أولا ، ثم استعراض الكليات أو المعاهد. المندرجة تحت التخصص .

– يختار الطالب الكلية أو المعهد ، التي يرغب في الالتحاق بها ، عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي ، والواردة في الجداول بهذا الدليل .

– يختار الطالب قطاع التخصص ، الذى يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته ، حيث تظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها ، مرتبة في شكل مجموعات .

– تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها ، إلى 3 مجموعات ، وذلك طبقا للإدارة التعليمية ، التابعة لها مدرسته .

– يجب على الطالب ، اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي الأول ، قبل الاختيار في النطاق التالي له ، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر ، شريطة استيفاء الشروط الواردة أعلاه .

– يجب على الطالب ، مراجعة الأقسام والشعب ، التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة ، عند الترشيح لها .

– وفقًا لقاعدة التوزيع الإقليمي أو الجغرافي ، فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد ، من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد ، ويسري ذلك على كليات التربية وشعبها ، التربية النوعية وشعبها ، ولا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة ، من خارج الإقليم ، أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد في هذا إقليم آخر ، حيث يكون القبول فيها ، مقصورا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، من هذا الإقليم .

من الملاحظ أنه في جميع الحالات ، سوف يتولى النظام تنبيه الطالب ، في حال وقع في أي خطأ ، وخاصة في التوزيع الجغرافي المتدرج ، ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى ، عن طريق استخدام الأسهم الجانبية « ↑↓ » ، أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على « x » .