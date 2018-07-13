جداول امتحانات الدور الثاني للشهادات الأزهرية «ابتدائي وإعدادي» 2018

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تبدأ امتحانات الدور الثاني ، من الشهادة الابتدائية الأزهرية ، والشهادة الإعدادية الأزهرية ، وشهادات التجويد والعالية والتخصص ، في معاهد القراءات ، يوم السبت ، الموافق 28 يوليو من العام الحالي 2018 ، وذلك حسب ما أعلنت اليوم الجمعة ، الإدارة المركزية للامتحانات ، في قطاع المعاهد الأزهرية .

وأوضحت الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية ، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية ، سوف تبدأ يوم السبت ، الموافق 28 يوليو من العام الحالي 2018 ، بمادتي « القرآن الكريم » و« التربية الفنية » .

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كما تبدأ امتحانات الدور الثاني ، للشهادة الإعدادية الأزهرية ، يوم السبت الموافق 28 يوليو ، من العام الحالي 2018 ، بمادتي « القرآن الكريم » ، و« الفقه » ، بينما تبدأ امتحانات شهادات « العالية ، التخصص ، والتجويد » ، في معاهد القراءات ، يوم السبت الموافق 28 يوليو ، من العام الحالي 2018 ، بمادتي « الفقه » و« الإنشاء » .

جداول امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1438 / 1439 – 2017 / 2018 .

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ، لسنة 1438 / 1439 – 2017 / 2018 .

جداول مواعيد امتحان شهادة « تجويد » في معاهد القراءات ، لسنة 1438 / 1439 – 2017 / 2018 .

جداول مواعيد امتحان شهادة « التخصص » ، في معاهد القراءات ، لسنة 1438 / 1439 – 2017 / 2018 .

جداول مواعيد امتحان شهادة « العالية » ، في معاهد القراءات ، لسنة 1438 / 1439 – 2017 / 2018 .