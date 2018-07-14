لخريجي «الدبلومات الفنية».. 6 خطوات للدراسة في كليات التجارة والزراعة والحقوق

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يستعد مكتب التنسيق ، لفتح أبوابه أمام الطلاب ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، ونتيجة الدبلومات الفنية 2018 ، وإعلان أسماء الأوائل .

ويمكن لخريجي الدبلومات الفنية ، الالتحاق بثلاث كليات ، هي « الزراعة ، الحقوق ، والتجارة » ، عن طريق التقدم للمشاركة ، في المسابقة المركزية لطلاب دبلومات المعاهد الفنية ، والمدارس الفنية ، الراغبين في الالتحاق ، بالكليات المذكورة ، عن طريق اختبار ، يخضع له الطلاب .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، 6 خطوات ، يمكن من خلالها لخريجي الدبلومات الفنية ، التقدم للمسابقة ، والالتحاق بكليات « الزراعة ، التجارة ، والحقوق » ، وهي كالتالي :

1. يتقدم طلاب الشهادات الفنية ، للمشاركة في المسابقة المركزية ، للالتحاق بكليات « التجارة ، الحقوق ، والزراعة » .

2. يبدأ الطلاب في التقدم للمسابقة ، يوم 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، وتستمر حتى 16 من أغسطس ، من العام الحالي 2018 .

3. تحددت شروط التقدم ، للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ، دبلوم المدراس الفنية المتقدمة ، بنظام الخمس سنوات ، بعد نيل الشهادة الإعدادية .

4. يجب أن يكون طلاب الدبلومات السابقة ، في التخصصات « الزراعية ، التجارية ، الزراعية ، التجارية شعبة القانون » .

5. يجب أن يكون طلاب الدبلومات السابقة ، من خريجي أعوام 2016 / 2017 / 2018 .

6. يحق للطالب ، التقدم للامتحان في هذه المسابقة ، خلال 3 سنوات ، تحسب من سنة حصوله على المؤهل المتوسط « الدبلوم » .