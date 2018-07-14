«التعليم العالي» تخصص رقما لشكاوى التنسيق.. تعرف عليه

منذ 53 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم العالي» تخصص رقما لشكاوى التنسيق.. تعرف عليه
رابط موقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، إطلاق خدمة تلقي الشكاوى ، الخاصة بالتنسيق وتسجيل الرغبات ، وذلك على الخط الساخن لمكتب التنسيق ، وهو « 19468 » .

ومن المتوقع ، أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، غدا الأحد ، بعد تحديد الحد الأدنى للقبول ، في هذه المرحلة ، من قبل مكتب التنسيق .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، تفقد في وقت سابق ، مكتب التنسيق الرئيسي للقبول ، في الجامعات بالمدينة الجامعية ، في جامعة القاهرة ، حيث تابع بنفسه ، استعدادات مكتب التنسيق ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم ، للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة .

رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، خلال جولته التفقدية ، السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق ، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد أبو زيد ، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق .

وخلال جولته في معامل الحاسبات الآلية ، المعدة لتسجيل رغبات الطلاب ، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على توفير سبل الراحة للطلاب ، خلال مراحل التنسيق ، للعام الجامعي 2018 / 2019 ، وفي الوقت ذاته ، طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب ، بتحري الدقة في اختيار رغباتهم ، واستكمالها بشكل جيد .