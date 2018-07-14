«التعليم العالي» تخصص رقما لشكاوى التنسيق.. تعرف عليه

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، إطلاق خدمة تلقي الشكاوى ، الخاصة بالتنسيق وتسجيل الرغبات ، وذلك على الخط الساخن لمكتب التنسيق ، وهو « 19468 » .

ومن المتوقع ، أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، غدا الأحد ، بعد تحديد الحد الأدنى للقبول ، في هذه المرحلة ، من قبل مكتب التنسيق .

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، تفقد في وقت سابق ، مكتب التنسيق الرئيسي للقبول ، في الجامعات بالمدينة الجامعية ، في جامعة القاهرة ، حيث تابع بنفسه ، استعدادات مكتب التنسيق ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم ، للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة .

رافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، خلال جولته التفقدية ، السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق ، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد أبو زيد ، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق .

وخلال جولته في معامل الحاسبات الآلية ، المعدة لتسجيل رغبات الطلاب ، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على توفير سبل الراحة للطلاب ، خلال مراحل التنسيق ، للعام الجامعي 2018 / 2019 ، وفي الوقت ذاته ، طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب ، بتحري الدقة في اختيار رغباتهم ، واستكمالها بشكل جيد .