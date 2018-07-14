إعلان نتائج مركز قياس للقدرات العامة لطلاب الثانوية العامة

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أعلن مركز قياس لاختبارات قدرات الطلاب، أنه سوف يتم ال‘لان عن نتائج القدرات العامة لطلبة وطالبات الثانوية العامة (ورقي الفترة الثانية)، يوم الإثنين المقبل، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق رابط المركز الوطني قياس )https://e-services.qiyas.sa) ) لمعرفة نتائج امتحانات قدرات الطلاب والطالبات.

نتائج مركز قياس للقدرات العامة

وذكر إبراهيم الرشيد، المتحدث الرسمي للمركز الوطني قياس: أن نتائج القدرات العامة لطلبة وطالبات الثانوية العامة (ورقي الفترة الثانية) سيتم الإعلان عنها مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 16-7-2018.

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وأشار الرشيد أن جميع الطلبة والطالبات أدوا اختبار الحاسب الآلي، كما أكد أنهم يمكنهم الإستعلام عن الأسئلة الشائعة عبر الرقم 920033555، أو عن طريق الرابط الإلكتروني للمركز والذي سوف تنشر عليه النتائج وكل جديد خاص بالاختبارات.

بروتوكول تعاون مشترك

وفي سياق متصل صرح المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، الأمير فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود؛، أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك مع مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، حيث تم توقيع مذكرة تعاون تهدف إلى إعداد اختبارات خاصّة ببرنامج التسريع الأكاديمي، والذي يهدف إلى إعفاء الموهوبين والمتميزين من الطلبة المتقدمين من بعض مواد السنة التحضيرية خلال دراستهم بالجامعة.

وخلال تصريحات صحفية، عقب توقيع الاتفاقية بجامعة جدة، أشاد الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيس هيئة تقويم التعليم، بهذا المشروع الرائع الذي يعد أول مشروع على مستوى التعليم العالي، وتقدم بالشكر لوزير التعليم على دعمه ورعايته للموهوبين لمساعدتهم للوصول إلى سوق العمل وخدمة وتنمية المملكة العربية السعودية.

ووصف رئيس هيئة تقويم التعليم، المشروع بأنه مشروع نوعي، ويقدر القدرات والكفاءات بشكل أسرع من النمط التقليدي.

نتائج مركز قياس للقدرات ومواعيد تسجيل الاختبارات به

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار الفترة الأولى ورقي العربية ذكور من 19/5/1439

إلى 23/6/1439 من 5/8/1439

إلى 7/8/1439 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور من 19/5/1439

إلى 22/7/1439 من 4/9/1439

إلى 7/9/1439 الفترة الأولى ورقي العربية إناث من 26/5/1439

إلى 23/6/1439 من 5/8/1439

إلى 9/8/1439 الفترة الثانية ورقي العربية إناث من 26/5/1439

إلى 22/7/1439 من 4/9/1439

إلى 9/9/1439

واستطرد “السبتي” واصفًا المشروع بأن له آثار كبيرة في تسريع الوصول للكفاءات المطلوبة إلى سوق، وكذلك بخدمة التنمية وإمكانية استقبال أعداد أكبر من الطلاب المقبولين، إضافة إلى تقليل التكاليف على الجامعة، وعلى التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستكون له آثار إيجابية كثيرة، معربًٍا عن أمله أن تكون هناك مبادرات من جامعات أخرى تتبنى مشاريع مشابهة لأهميته، وهو متبع في كثير من الدول المتقدمة.

ومن جانبه، قال مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان؛ أن الهدف من الاتفاقية هو التعاون في مجال التسريع الأكاديمي للسنة التحضيرية، مضيفًا أن جامعة جدة منذإنشاءها وهي تستقطب الطلبة الموهوبين في جميع المجالات وخصوصًا في مجال العلوم والابتكار.

مركز قياس واتفاقية لإعفاء الموهوبين من بعض مواد السنة التحضرية

يذكر أن جامعة جدة تعمل دائما على برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين والذي تم تعميمه واعتماده من وزارة التعليم ، ويشمل هذا البرنامج على مزايا عدة للموهوبين، من أهمها: التسريع الأكاديمي في السنة التحضيرية، حيث تلاقت الأفكار بيننا وبين مركز “قياس”، وتم التفاهم على هذه الاختبارات وتسميتها باختبارات التسريع الأكاديمي للسنة التحضيرية، وستكون عبارة عن اختبارات عدة في المواد العلمية الأساسية في المسار العلمي في السنة التحضيرية (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، الحاسب الآلي).

يتقدم الطالب لاختبارات مركز “قياس” اعتباراً من القبول القادم وموجهة إلى المتفوقين, وبمجرد أن يتجاوز الطالب جميع هذه المواد عن طريق اختبارات التسريع، وهى ما تسمح للطالب تجاوز السنة التحضيرية،الانتقال مباشرة إلى الدراسة في الكلية التخصّصية التي يختارها بنفسه، وبهذا يعتبر مركز “قياس” هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية بالمملكةالذي سيعد الاختبارات وينفّذها.