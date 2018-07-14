لخريجي الثانوية العامة.. 4 اشتراطات حددتها « التعليم العالي» لتسهيل التنسيق

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أول أمس الخميس ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، 74% .

وبعد ظهور النتيجة بثلاثة أيام ، تبدأ مكاتب التنسيق ، فتح أبوابها أمام الطلاب. لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق. بشأن الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، 4 اشتراطات حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، بشأن التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2018 ، الذين يبدأون تنسيق رغباتهم ، بعد غد الإثنين ، وهي كالتالي :

1. القبول في الجامعات والمعاهد ، يكون عن طريق شبكة الإنترنت ، « التنسيق الالكتروني » ، وهي خدمة مجانية متاحة .

2. التقديم يكون من خلال الموقع التالي ، اضغط هنا

3. يتم تشغيل الخدمة ، في معامل الحاسبات في الجامعات المصرية ، خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق .

4. يتقدم الطلاب برغباتهم ، لمدة 5 أيام ، وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية .