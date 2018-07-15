بالدرجات.. تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2018

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تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2018 ، وقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار “عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لعام 2018 لقبول الكليات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر يوليو وحتى يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري لمدة خمسة أيام فقط”.

وأكد الوزير “أن معامل الحاسب الآلي في الجامعات سوف تكون في استقبال الطلاب من أجل تسجيل الرغبات بطريقة مجانية يومياً من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً”.

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وأضاف الوزير “أن الطالب أو ولي الأمر يستطيع تسجيل رغباته من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنازل أو من خلال مكاتب الإنترنت في أي مكان طوال أربعة وعشرين ساعة يومياً ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في الشعب الثلاثة في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2018 حوالي مائة وستة وعشرين ألف وثمانمائة وسبعة طالب وطالبة”.

وقد تم الإعلان عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة لعام 2018 لجميع الشعب حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم حوالي ثلاثمائة وأربعة وتسعين درجة فأكثر بنسبة 96,1% فأكثر.

وأوضحت الوزارة “أن عدد الطلاب في شعبة علمي علوم في هذه الشريحة يبلغ حوالي 28001 طالب وطالبة يسعون إلى الالتحاق بكليات القمة في المجموعة الطبية وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري”.

تنسيق الثانوية العامة علمي علوم 2018

تنسيق تسجيل الرغبات في معامل الحاسب الآلي بالجامعات كالتالي:

يوم الاثنين الجاري الموافق السادس عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموعة أربعمائة وستة درجة فأكثر للعلمي علوم. الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع أربعمائة وواحد درجة لأقل من أربعمائة وستة درجة للعلمي علوم. الأربعاء الثامن عشر من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة وتسعة وتسعين درجة لأقل من أربعمائة وواحد درجة للعلمي علوم. الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وستة وتسعين درجة لأقل من ثلاثمائة وتسعة وتسعين درجة للعلمي علوم. الجمعة الموافق العشرين من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة وستة وتسعين درجة لأقل من ثلاثمائة وأربعة وتسعين درجة للعلمي علوم.

تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي رياضيات

أما الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضيات بمجموع ثلاثمائة وخمسة وثمانين درجة فأكثر بنسبة مئوية تصل إلى 93,9% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب في تلك الشريحة حوالي خمسة عشر ألف ومائتين وسبعة وستين طالب وطالبة يرغبون في الالتحاق بكليات “الهندسة، والحاسبات والمعلومات” ويكون تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة في معامل الحاسب الآلي بالجامعات كالتالي:

يوم الاثنين السادس عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع أربعمائة وثلاثة درجة فأكثر لعلمي رياضة. الثلاثاء السابع عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وسبعة وتسعين درجة لأقل من أربعمائة وثلاثة درجة لعلمي رياضة. الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة واثنين وتسعين درجة لأقل من ثلاثمائة وسبعة وتسعين درجة لعلمي رياضة. الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يوليو 2018 الطلاب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة واثنين وتسعين درجة لعلمي رياضة. الجمعة العشرين من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وخمسة وثمانين درجة لأقل من ثلاثمائة وسبعة وثمانين درجة لعلمي رياضية.

تنسيق شعبة أدبى لطلاب الثانوية العامة 2018

أما بالنسبة إلى الحد الأدنى لتسجيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة أدبى لطلاب الثانوية العامة فهي للطالب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة وثمانية وعشرين درجة فأكثر بنسبة 80% ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية حوالي ثلاثة وثمانين ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثين طالب وطالبة، وسوف يتم تسجيل الرغبات في معامل الحاسب الآلى بالجامعات كالتالي:

يوم الاثنين السادس عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وثمانين درجة فأكثر للشعبة أدبية. يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وخمسة وستين درجة لأقل من ثلاثمائة وثمانين درجة للشعبة الأدبية. يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وخمسة وأربعين درجة وأقل من ثلاثمائة وخمسة وستين درجة أدبي. يوم الخميس التاسع عشر من شهر يوليو 2018 للطلاب الحاصلين على مجموع ثلاثمائة وثلاثين درجة، وأقل من ثلاثمائة وخمسة وأربعين درجة للشعبة الأدبية. الجمعة عشرين من شهر يوليو للطلاب الحاصلين على مجموعة ثلاثمائة وثمانية وعشرين درجة وأقل من ثلاثمائة وثلاثين درجة للشعبة الأدبية.

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