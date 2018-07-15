مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الجديد 2018 – 2019

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جامعة الأهرام الكندية تعلن عن مصروفاتها الدراسية للعام الجامعي الجديد 2018/ 2019، حيث أعلنت الجامعة بعد الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي القادم.
مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2018/ 2019
- مصاريف كلية طب الفم والأسنان بمبلغ ستين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين، وثمانية ألف دولار للطلاب الوافدين.
- كلية الهندسة بمصروفات أربعين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين وبسعر خمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
- كلية الصيدلة بمصروفات خمسين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين، وستة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
- كلية إعلام شعبة انجليزية شعبة إنجليزية بلغت مصروفاتها ثلاثين ألف جنيه للطلاب المصريين، و بمصروفات ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
- سجلت مصروفات كلية إدارة الأعمال مصروفات ثلاثين ألف جنيه للطلاب المصريين، ومصروفات ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الأجانب.
- وسجلت مصروفات كلية الإعلام شعبة صحافة سعر ثمانية وعشرين ألف جنيه للطلاب المصريين، وسعر ثلاثة آلاف دولار للطلاب الوافدين.
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