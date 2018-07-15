مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الجديد 2018 – 2019

منذ 36 دقيقة اخبار التعليم
مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الجديد 2018 – 2019
جامعة الأهرام الكندية

جامعة الأهرام الكندية تعلن عن مصروفاتها الدراسية للعام الجامعي الجديد 2018/ 2019، حيث أعلنت الجامعة بعد الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي القادم.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2018/ 2019

  1. مصاريف كلية طب الفم والأسنان بمبلغ ستين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين، وثمانية ألف دولار للطلاب الوافدين.
  2. كلية الهندسة بمصروفات أربعين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين وبسعر خمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
  3. كلية الصيدلة بمصروفات خمسين ألف جنيه مصري للطلاب المصريين، وستة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
  4. كلية إعلام شعبة انجليزية شعبة إنجليزية بلغت مصروفاتها ثلاثين ألف جنيه للطلاب المصريين، و بمصروفات ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الوافدين.
  5. سجلت مصروفات كلية إدارة الأعمال مصروفات ثلاثين ألف جنيه للطلاب المصريين، ومصروفات ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار للطلاب الأجانب.
  6. وسجلت مصروفات كلية الإعلام شعبة صحافة سعر ثمانية وعشرين ألف جنيه للطلاب المصريين، وسعر ثلاثة آلاف دولار للطلاب الوافدين.