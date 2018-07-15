تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والشروط اللازمة للالتحاق بالكليات والمعاهد

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بعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات يشغل الطلاب وأولياء الأمور تنسيق الدبلومات الفنية 2018، ويبحث الجميع من أجل معرفة الكليات والجامعات الحكومية وكذلك الخاصة والمعاهد الفنية.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط اللازمة من أجل الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وكذلك أعلنت عن معايير التقديم وقبول الطلاب من الدبلومات التالية “الدبلومات الفنية الصناعية، والدبلومات الفندقية، والدبلومات الزراعية، والدبلومات التجارية”.

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كما أعلنت الوزارة عبر “بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية” بالإعلان عن الحد الأدنى لقبول الطلاب بالجامعات المصرية الحكومية بعد إجراء التنسيق إلى جانب الإعلان عن موعد بدء التنسيق المقرر له بعد أن تم الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2018.

ومن المتعين أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في منتصف شهر أغسطس القادم 2018 على أن يستمر تنسيق الدبلومات لمدة أسبوع واحد فقط.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية بالكليات والمعاهد الحكومية

ويمكن للطلاب أن يتقدم بتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية من خلال زيارة موقع “بوابة الحكومة المصرية” خلال العام الجاري 2018.

الجامعات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2018

ومن أهم الكليات المتواجدة هي “جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وجامعة العريش، جامعة دمياط، جامعة بور سعيد، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة حلوان، جامعة أسوان، وجامعة سوهاج، وجامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، جامعة جنوب الوادي، جامعة أسيوط، جامعة السويس، جامعة كفر الشيخ، جامعة بنها” في كليات التجارة سواء الانتساب الموجه أو الانتظام.

شروط تنسيق الدبلومات الفنية 2018

أما بالنسبة إلى شروط تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، فهي كالتالي:

بدء تنسيق الدبلوم الصناعي والشعب المتبقية تبعاً للتوزيع الجغرافي للمحافظات.

على الطالب اجتياز اختبارات القدرات، لكلية التجارة والتربية وجميع الكليات الأخرى والتي تتضمن الشعب التالية “شبعة التعليم الفني، الزراعي، والصناعي، الاجتماعي، الهندسة، والسياحة والفنادق، التربية النوعية”.

الكليات المتاحه لتنسيق الدبلومات الفنية 2018

كلية الآثار انتساب موجه وانتظام بأقسامها المختلفة “الترميم المعماري، ترميم الآثار في جامعة القاهرة، وجامعة سوهاج، وجامعة أسوان، وجامعة الفيوم، وجامعة قنا، وجامعة الأقصر”. كلية التربية بجميع تخصصاتها في جامعة حلوان. كلية الفنون الجميلة والتطبيقية والهندسة تبعاً للتوزيع الجغرافي. المعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة في “جامعة بورسعيد”. كلية الاقتصاد المنزلي بجميع تخصصاتها المختلفة كالتالي “الملابس الجاهزة، الجلود والنسيج” في جامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة العريش.

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