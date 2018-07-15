لخريجي الثانوية العامة.. تعرف على مصروفات الجامعة الروسية في مدينة بدر

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

الجامعة الروسية في مدينة بدر ، أعلنت عن المصروفات الدراسية ، للعام الجامعي 2018 / 2019 ، الخاصة بكلياتها ، وهي : « الهندسة ، الصيدلة ، وطب الفم والأسنان » ، وذلك للطلاب المصريين ، « المستجدين والمحولين » .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، تفاصيل المصروفات في الجامعة الروسية بمدينة بدر ، وهي كالتالي :

– كلية طب الفم والأسنان –

إجمالي المصروفات نحو 58750 جنيه ، فضلا عن 4 آلاف جنيه تأمين العيادات ، كما تضم المصروفات كذلك ، « مصروفات دراسية 52 ألف جنيه ، اتحاد طلاب 150 جنيها ، متابعة صحية 100 جنيه ، مصروفات الكتب 2000 جنيه ، مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه ، وتأمين معامل 4000 جنيه » .

– كلية الصيدلة –

إجمالي المصروفات نحو 44750 جنيه ، وتضم « مصروفات دراسية 42 ألف جنيه ، اتحاد طلاب 150 جنيها ، متابعة صحية 100 جنيه ، مصروفات الكتب 1000 جنيه ، مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه ، وتأمين معامل 1000 جنيه » .

– كلية الهندسة –

إجمالي المصروفات نحو 33750 جنيه ، وتضم « مصروفات دراسية 32 ألف جنيه ، اتحاد طلاب 150 جنيها ، متابعة صحية 100 جنيه ، مبالغ تسدد مرة واحدة فقط وهي طلب الالتحاق وتبلغ 500 جنيه ، وتأمين معامل 1000 جنيه » .

وأوضحت الجامعة في بيانها ، مراحل سداد المصروفات ، وهي كالتالي :

– أولا : كلية طب الفم والأسنان :

يسدد الطالب مبلغ 500 جنيه ط رسوم طلب الالتحاق ، تسدد عند التقديم المبدئي دون إذن دفع ، في أي فرع من فروع البنوك المذكورة ، فضلا عن 32 ألفا و250 جنيها ، تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة ، خلال الفترة المحددة ، وذلك بعد الحصول على إذن من الجامعة ، بعد القبول النهائي ، فضلا عن تسديد 26 ألف جنيه ، بحد أقصى بعد أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول ، وإلا تطبق غرامة على الطالب ، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف جنيه ، تسدد كتأمين للعيادات ، وتدفع مع المصروفات ، عند وصول الطالب إلى الفرقة الرابعة .

– ثانيا : كلية الصيدلة :

يسدد الطالب 500 جنيه ، رسوم طلب الالتحاق ، عند التقديم المبدئي بةط دون إذن دفع ط في أي فرع من فروع البنوك المذكورة ، فضلا عن 23 ألفا و250 جنيها ، تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة ، وخلال الفترة المحددة ، بعد الحصول على إذن من الجامعة بعد القبول النهائي ، إضافة إلى تسديد 21 ألف جنيه ، تسدد بحد أقصى ، بعد أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول ، وإلا تطبق غرامة على الطالب .

– ثالثا : كلية الهندسة :

يسدد الطالب 500 جنيه ، رسوم طلب الالتحاق ، عند التقديم المبدئي دون إذن دفع ، في أي فرع من فروع البنوك المذكورة ، فضلا عن 17 ألفا و250 جنيها ، تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة ، وخلال الفترة المحددة ، وذلك بعد الحصول على إذن من الجامعة ، بعد القبول النهائي ، إضافة إلى 16 ألف جنيه ، تسدد بحد أقصى ، بعد أسبوع من بداية الفصل الدراسي الأول ، وإلا تطبق غرامة على الطالب .

وأوضحت الجامعة الروسية في مدينة بدر ، أنه يجب على الطالب ، تسديد 1000 جنيه رسوم « مقاصة علمية » ، للطلاب المحولين .