اليوم.. فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2018

Advertisements

قال مدير الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، خالد عبد الحكم ، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، سوف تفتح باب التظلم ، من نتيجة الثانوية العامة 2018 ، غدا الأحد ، ولمدة شهر ، أمام الطلاب الراغبين ، في التقدم بتظلمات ، من نتائجهم في الثانوية العامة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، قال خالد عبد الحكم ، إن الطالب الذي يرغب في التقدم بالتظلم ، عليه سداد مبلغ وقدره 100 جنيه ، في أحد البنوك الوطنية ، عن كل مادة يرغب في التظلم من ننيجتها ، وذلك في حساب صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية ، على أن يتم استقبال الطلبات ط في مقار المدارس ، التي سوف تعلن عنها لاحقا ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لكل مديرية تعليمية .

Advertisements

وأوضح مدير الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، أن عدد المتقدمين لامتحانات للثانوية العامة 2018 ، بلغ 644 ألفا و715 طالبا وطالبة ، حضر منهم 566 ألفا و284 طالبا وطالبة ، بينما بلغ عدد الناجحين في الثانوية العامة ، 413 ألفا و79 طالبا وطالبة .

ولفت خالد عبد الحكم ، إلى أن النسبة المئوية للنجاح ، للعام الدراسي 2017 / 2018 ، بلغ 74.3% ، مقارنة بالأعوام السابقة ، حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح ، في العام 2014 ، نسبة 76.6% ، وفي العام 2015 ، بلغت نسبة 79.4% ، وفي العام 2016 ، بلغت نسبة 75.7% ، وفي العام 2017 ، بلغت نسبة النجاح 72.4% .