قبل التقديم في الجامعات الخاصة.. تعرف على 29 جامعة معتمدة من «التعليم العالي»

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .
وغدا الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق ، في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، قائمة بأهم الجامعات الخاصة ، التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر ، وهي كالتالي :
1. جامعة مصر الدولية .
2. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
3. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA .
4. جامعة 6 أكتوبر .
5. الجامعة البريطانية في مصر .
6. جامعة الأهرام الكندية .
7. الجامعة الألمانية في مصر .
8. الجامعة الفرنسية في مصر .
9. جامعة المستقبل .
10. جامعة فاروس .
11. جامعة سيناء .
12. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .
13. جامعة الدلتا .
14. جامعة النهضة .
15. جامعة العاشر من رمضان .
16. الجامعة الروسية .
17. جامعة هليوبوليس .
18. جامعة بدر .
19. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني .
20. جامعة نيو جيزة .
21. الجامعة العربية المفتوحة في مصر .
22. جامعة حورس .
23. جامعة دراية .
24. الجامعة المصرية الصينية .
– جامعات مؤسسة طبقا لاتفاقيات مشتركة أو قانون خاص –
25. جامعة النيل .
26. جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل .
27. الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .
28. الجامعة الأمريكية في القاهرة .
29. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .
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