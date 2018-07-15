قبل التقديم في الجامعات الخاصة.. تعرف على 29 جامعة معتمدة من «التعليم العالي»

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

وغدا الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق ، في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، قائمة بأهم الجامعات الخاصة ، التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر ، وهي كالتالي :

1. جامعة مصر الدولية .

2. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

3. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA .

4. جامعة 6 أكتوبر .

5. الجامعة البريطانية في مصر .

6. جامعة الأهرام الكندية .

7. الجامعة الألمانية في مصر .

8. الجامعة الفرنسية في مصر .

9. جامعة المستقبل .

10. جامعة فاروس .

11. جامعة سيناء .

12. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .

13. جامعة الدلتا .

14. جامعة النهضة .

15. جامعة العاشر من رمضان .

16. الجامعة الروسية .

17. جامعة هليوبوليس .

18. جامعة بدر .

19. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني .

20. جامعة نيو جيزة .

21. الجامعة العربية المفتوحة في مصر .

22. جامعة حورس .

23. جامعة دراية .

24. الجامعة المصرية الصينية .

– جامعات مؤسسة طبقا لاتفاقيات مشتركة أو قانون خاص –

25. جامعة النيل .

26. جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل .

27. الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

28. الجامعة الأمريكية في القاهرة .

29. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .