لخريجي الثانوية العامة.. تعرف على مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2018

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

جامعة الأهرام الكندية ، أعلنت المصروفات الدراسية الخاصة بها ، للعام الجامعي الجديد 2018 / 2019 ، ويقدم موقع « مصر 365 » ، تفاصيل المصروفات في جامعة الأهرام الكندية ، وهي كالتالي :

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– كلية طب الفم والأسنان : 60 ألف جنيه للمصريين ، 8 آلاف دولار للوافدين .

– كلية الصيدلة : 50 ألف جنيه للمصريين ، 6500 دولار للأجانب .

– كلية الهندسة : 40 ألف جنيه للمصريين ، 5000 دولار لغير المصريين .

– كلية إدارة الأعمال : 30 ألف جنيه للمصريين ، 3500 دولار للوافدين .

– كلية الإعلام شعبة إنجليزية : 30 ألف جنيه المصريين ، و3500 دولار لغير المصريين .

– كلية الإعلام شعبة صحافة : 28 ألف جنيه للمصريين ، و3000 دولار لغير المصريين .