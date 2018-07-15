مواعيد التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2018 حسب الدرجات

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

وغدا الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق ، في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، المواعيد التنظيمية لإدخال رغبات الطلاب ، في المرحلة الأولى من التنسيق ، المقرر أن تنطلق غدا الإثنين ، وحتى يوم الجمعة المقبل ، وذلك على مدار الـ 5 أيام المخصصة لها ، وهي كالتالي :

1. يوم الإثنين 16 يوليو 2018 : الحاصلين على مجموع 406 درجات فأكثر « علمي علوم » .

2. الثلاثاء 17 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 401 درجة ، لأقل من 406 درجات « علمي علوم » .

3. الأربعاء 18 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 399 درجة ، لأقل من 401 درجة « علمي علوم » .

4. الخميس 19 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 396 درجة ، لأقل من 399 درجة « علمي علوم » .

5. الجمعة 20 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 396 درجة ، لأقل من 394 درجة « علمي علوم ».

6. الإثنين 16 يوليو 2018 : الحاصلين على مجموع 403 درجات فأكثر ، « علمي رياضة » .

7. الثلاثاء 17 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 397 درجة ، لأقل من 403 درجات « علمي رياضة » .

8. الأربعاء 18 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 392 درجة ، لأقل من397 درجة « علمي رياضة » .

9. الخميس 19 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 387 درجة ، لأقل من 392 درجة « علمي رياضة » .

10. الجمعة 20 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 385 درجة ، لأقل من 387 درجة « علمي رياضة » .

11. يوم الإثنين 16 يوليو 2018 : الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر .

12. الثلاثاء 17 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 365 درجة ، لأقل من 380 درجة « أدبي » .

13. الأربعاء 18 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 345 درجة ، لأقل من 365 درجة « أدبي » .

14. الخميس 19 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 330 درجة ، لأقل من 345 درجة « أدبي » .

15. الجمعة 20 يوليو 2018 : للحاصلين على مجموع 328 درجة ، لأقل من 330 درجة « أدبي » .