لطلاب الثانوية العامة.. 11 ميزة لتسجيل رغباتك في التنسيق إلكترونيا

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

وغدا الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق ، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق ، في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها .

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إذا كنت من خريجي الثانوية العامة ، فعليك أن تعلم جيدا ، أن هناك 11 ميزة للتنسيق الإلكتروني ، يرصدها لك موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

1. التيسير على الطلاب وأولياء الأمور ، بدلا من الانتقال من محافظة إلى أخرى ، من أجل تقديم الأوراق ، فضلا عن توفير عناء الزحام والطوابير .

2. يسجل الطالب رغباته بنفسه ، ويمكنه كذلك مراجعتها وطباعتها ، بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

3. التنسيق الإلكتروني ، يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات ، لعديد من المرات ، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة ، حتى إغلاق الموقع .

4. يسهل التنسيق الإلكتروني على الطالب ، تحديد وتسجيل الرغبات ، بطريقة بسيطة ومريحة ، ما يمنع حدوث أي خطأ ، حيث يوجه الحاسب ، الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات ، بطريقة سهلة وبسيطة .

5. يمكن للطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة ، الحصول على نتيجة التنسيق ، من موقع التنسيق على شبكة الإنترنت .

6. تتيح هذه الخدمة للطلاب ، إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت شاؤوا ، حتى موعد إغلاق الموقع ، وذلك لإتمام التنسيق ، والفرز ، وإعلان النتيجة .

7. سوف يكون متاحا أمامك ، قائمة بأسماء الكليات والمعاهد ، التي تقبل من الشعب المختلفة ، وعليك اختيار رغباتك .

8. الموقع يعرض الحد الأدنى ، للقبول في الكليات ، خلال السنوات السابقة ، كي يستطيع الطالب بناء تصور ، عن الكليات المناسبة لمجموعه .

9. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية ، كي تكون الاختيارات التي سوف تبديها ، ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ، ومجموعة المواد المؤهل للنجاح بها .

10. إذا اختار الطالب ، كلية خارج النطاق الجغرافي المحدد له. فإن برنامج الحاسب ، سوف يخطره فورا ، بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي ، وعليه تعديل رغبته ، واختيار رغبة صحيحة ، عن طريق استخدام الأسهم ، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب ، دون استيفاء كل الرغبات « 60 رغبة » ، ودون وجود أي أخطاء .

11. في حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة ، يمكن للطالب الاتصال على رقم 19468 .