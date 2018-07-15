لخريجي الثانوية العامة.. تعرف على مصروفات جامعة النهضة في بني سويف

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الخميس الماضي ، نتيجة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، حيث تخطت نسبة النجاح ، بين طلاب الثانوية العامة 74% .

جامعة النهضة في محافظة بني سويف ، أعلنت فتح باب القبول ، للعام الجامعي 2018 / 2019 ، ويقدم موقع « مصر 365 » ، تفاصيل التقديم في جامعة النهضة ، وهي كالتالي :

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تسدد مصروفات الجامعة على 3 أقساط ، حيث يتم تسديد أول قسط ، خلال شهر مارس ، ولا يرد في حال السحب ، بينما يسدد القسط الثاني ، للطلاب المقيدين ، خلال شهر يوليو ، أما القسط الثالث ، فيتم تسديده خلال شهر نوفمبر ، وهو قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني .

ولفتت جامعة النهضة ، إلى أن رسم القيد ، يدفع في أول سنة دراسية فقط ، ولطلاب « طب الفم والأسنان » ، تضاف رسوم المستشفى التعليمي ، عند الالتحاق بالسنوات الإكلينيكية .

وعن مصروفات الدراسة في جامعة النهضة ، فهي كالتالي :

– كلية الصيدلة : 33250 جنيه ، رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه .

– طب الفم والأسنان : 35250 جنيه ، رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه .

– كلية الهندسة : 23 ألف جنيه ، رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه .

تحدد مصروفات كلية علوم الحاسب ، بـ15 ألف جنيه ، فضلا عن رسوم القيد ، وقدرها 3 آلاف جنيه .

– التسويق وإدارة الأعمال الإنجليزي : 15 ألف جنيه ، فضلا عن رسوم القيد ، وقدرها 3 آلاف جنيه .

– التسويق وإدارة الأعمال عربي : 10 آلاف جنيه ، فضلا عن رسوم القيد ، وقدرها 3 آلاف جنيه .

– الإعلام والعلاقات العامة : 15 ألف جنيه ، فضلا رسوم القيد ، وقدرها 3 آلاف جنيه .

وأوضحت جامعة النهضة ، أن هناك بعض الرسوم الإضافية ، وهي المكتبة الإلكترونية ، وقدرها 600 جنيه للفصل الدراسي ، وتسدد لكل فصل دراسي ، حتى سنة التخرج ، فضلا عن أنشطة طلابية ، وقدرها 600 جنيه ، وتسدد لكل فصل دراسي ، حتى التخرج ، والدورة التدريبية الأساسية لعلوم الحاسب ، وقدرها 875 جنيها ، وتسدد لكل فصل دراسي ، لمدة 3 سنوات ، والدورة التدريبية الأساسية للغة الإنجليزية ، وقدرها 1375 جنيها ، وتسدد لكل فصل دراسي ، وذلك لمدة 3 سنوات .

ولفتت الجامعة كذلك ، إلى أن رسوم التقديم ، تسدد لمرة واحدة ، وهي طلب الالتحاق وقدره 500 جنيه ، وامتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ، والقدرات ، والكشف الطبي ، وقدرهم 500 جنيه .