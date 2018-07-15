شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 في مصر وغزة

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اعتمد وكيل الأزهر الشريف ، الدكتور عباس شومان ، بالنيابة عن شيخ الأزهر الشريف ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، اليوم الأحد ، نتيجة الثانوية الأزهرية ، حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية بمصر ، 63.81% ، بينما بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة ، في غزة بفلسطين 69%

وخلال كلمته في مؤتمر صحفي ، اليوم الأحد ، قال الدكتور عباس شومان : « أشكر أصحاب الجهود الكبيرة ، في قطاع المعاهد الأزهرية ، وجميع العاملين ، ولجان المتابعة ، ووزارة الداخلية والدفاع ، لمساهمتهم في إنجاح امتحانات الأزهر » .

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وأكد وكيل الأزهر الشريف ، أن هناك جهود كبيرة ، بذلت من أجل ضبط الامتحانات ، بدأت منذ 4 سنوات ، واستمرت حتى العام الرابع ، بهدف منع تسريب الامتحانات ، وتمرير الامتحانات للعام الثالث ، و يرجع الفضل في هذا ، لشباب الأزهر الشريف ، الذين اخترقوا صفحات الغش » .

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر ، الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، أجرى أمس السبت ، اتصالا هاتفيا من العاصمة البريطانية لندن ، حيث يوجد هناك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية ، ملكة بريطانيا ، ويشارك كذلك ، في فعاليات منتدى شباب صناع السلام ، وذلك لتهنئة الطلاب ، الحاصلين على المراكز الأولى ، في الشهادة الثانوية الأزهرية ، على مستوى الجمهورية ، للعام 2017 / 2018 .