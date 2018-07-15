الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 والإعلان عن أسماء الأوائل

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اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 اليوم الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، وقد تم اعتماد النتيجة من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” نيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور “أحمد الطيب”.

وقد سجلت نسبة نجاح الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 حوالي 63,81% لجميع التخصصات والشعب، “الشعبة العلمية، والشعبة الأدبية، والشعبة الإسلامية للمكفوفين والمبصرين”.

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وقد أعلن الشيخ عباس شومان “أن النتيجة تم نشرها عبر شبكة الإنترنت، ويمكن لولى الأمر أو الطالب معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية من خلال رقم جلوس الطالب، أو يمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على الخط الساخن 19493 في حالة حدوث أي عطل بالموقع”.

وقد أعلن الدكتور “عباس شومان” عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 في مؤتمر صحفي قد تم عقده اليوم، ووجه الشكر إلى جميع العاملين في قطاع الأزهر الشريف، وكذلك لجان المتابعة، ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية لمساهمتهم في تأمين ونجاح امتحانات “الثانوية الأزهرية خلال عام 2018”.

وقد قام شيخ الأزهر الشريف الدكتور “أحمد الطيب” بإجراء اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية لندن ليهنئ طلاب الثانوية الأزهرية 2018 الذين حصلوا على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى جمهورية مصر العربية.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2018

الطالب عبدالله محمد الشحات مصباحا المركز الأول قسم علمي بنسبة 100%

الطالب محمد حسان حسن حافظ الباشا المركز الأول قسم علمي بنسبة 100%

الطالبة هاجر محمود يوسف السيد المركز الأول قسم علمي بنسبة 100%

الطالبة نهي باسم عبدالقادر محمد علي المركز الأولى قسم أدبي بنسبة 99,5%.

الطالب أحمد محمد يوسف المركز الأول الشعبة الإسلامية بنسبة 96,87%

الطالبة رحمة سعد حمدي فرج الله المركز الأول في القسم الأدبي كفيف بنسبة 97,30%.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال “موقع بوابة الأزهر التعليمية“، ثم إدخال رقم جلوس الطالب للحصول على النتيجة.

وقد أعلنت “مشيخة الأزهر الشريف” في حالة حدوث أي تعذر في الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بسبب الضغط الشديد ولأسباب تتعلق بالتقنية يمكن الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على رقم 19493 للاستعلام عن النتيجة فوراً.

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