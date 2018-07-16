15 كلية جديدة تدخل «التنسيق» للمرة الأولى.. تعرف عليها

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .
واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها .
من جانبها ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، القائمة النهائية للكليات والمعاهد ، المقرر أن تدخل الخدمة في للتنسيق ، للمرة الأولى ، وهي كالتالي :
1. كليتا الحقوق والتربية الرياضية « بنين وبنات » ، في جامعة الفيوم .
2. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، في جامعة بني سويف .
3. كلية التربية النوعية في النوبارية بجامعة دمنهور .
4. كلية الحقوق في جامعة بورسعيد .
5. كلية الحقوق « انتظام » ، في جامعة دمياط .
6. كلية الطب في جامعة السويس .
7. كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح ، في جامعة الإسكندرية .
8. كلية التربية النوعية فرع مرسى مطروح ، في جامعة الإسكندرية .
9. كلية الآثار في جامعة دمياط .
10. كلية الهندسة في جامعة دمياط .
11. كلية التربية للطفولة المبكرة ، في جامعة المنوفية .
12. كلية التربية للطفولة المبكرة ، في جامعة الزقازيق .
13. كلية الآثار في جامعة الزقازيق .
14. الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، في جامعة قناة السويس .
15. المعهد الفنى الصحي في جامعة جنوب الوادي .
15. المعهد الفني للتمريض ، في جامعة كفر الشيخ .
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