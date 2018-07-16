15 كلية جديدة تدخل «التنسيق» للمرة الأولى.. تعرف عليها

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .

واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها .

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من جانبها ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، القائمة النهائية للكليات والمعاهد ، المقرر أن تدخل الخدمة في للتنسيق ، للمرة الأولى ، وهي كالتالي :

1. كليتا الحقوق والتربية الرياضية « بنين وبنات » ، في جامعة الفيوم .

2. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، في جامعة بني سويف .

3. كلية التربية النوعية في النوبارية بجامعة دمنهور .

4. كلية الحقوق في جامعة بورسعيد .

5. كلية الحقوق « انتظام » ، في جامعة دمياط .

6. كلية الطب في جامعة السويس .

7. كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح ، في جامعة الإسكندرية .

8. كلية التربية النوعية فرع مرسى مطروح ، في جامعة الإسكندرية .

9. كلية الآثار في جامعة دمياط .

10. كلية الهندسة في جامعة دمياط .

11. كلية التربية للطفولة المبكرة ، في جامعة المنوفية .

12. كلية التربية للطفولة المبكرة ، في جامعة الزقازيق .

13. كلية الآثار في جامعة الزقازيق .

14. الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، في جامعة قناة السويس .

15. المعهد الفنى الصحي في جامعة جنوب الوادي .

15. المعهد الفني للتمريض ، في جامعة كفر الشيخ .