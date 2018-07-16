لـ«خريجي الثانوية العامة».. 6 خطوات لتسجيل رغباتك إلكترونيا

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .

واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، الخطوات الصحيحة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2018 ، بشكل دقيق ، على موقع التنسيق ، خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ، وهي كالتالي :

1. إدخال رقم الجلوس :

على الطالب إدخال رقم جلوسه « رقم الدخول » ، ورقمه السري ، المكتوب على استمارة النجاح ، التي تسلمها من المدرسة .

2. عرض الرغبات المسجلة سابقا :

إذا سبق للطالب تسجيل رغباته على الموقع ، في زيارة سابقة ، فسوف تظهر على الشاشة ، قائمة رغبات حسب آخر تعديل للطالب ، ويسمح له أيضا ، بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها .

3. البيانات الأساسية :

في هذه الخطوة ، على الطالب التأكد من سلامة بياناته الأساسية ، مثل « الاسم ، المجموع ، مجموعة المواد ، التخصص ، والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه الطالب » .

4. إدخال أو تعديل قائمة الرغبات :

يعرض الموقع للطالب ، قائمة رغباته السابقة ، ويسمح له بإضافة رغبات جديدة ، أو تعديل الرغبات السابق إدخالها . وفي أول زيارة للموقع ، تكون هذه القائمة فارغة ،ويمكن للطالب ملؤها باختياراته ، من الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها ، وذلك بالترتيب الذي يفضله ، مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق ، مثل قواعد التوزيع الجغرافي ، واجتياز اختبارات القدرات ، في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك ، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط ، أو بنات فقط ، والحصول على درجات كافية في اللغات ، حالة الرغبة في الالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك « ألسن » ، والبرنامج ينبه الطالب ، لهذه الشروط الخاصة ، عند اختيار الكلية أو المعهد .

وفي هذه الخطوة أيضا ، يمكن للطالب إزالة اسم كلية أو معهد ، بعد إضافته ، ويمكنك كذلك تعديله ، ليصبح اسم كلية أو معهد آخر ، كما يسمح له ، بإعادة ترتيب الرغبات ، بحيث يمكن تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات ، إلى أعلى أو أسفل القائمة ، وفقا لرغباته .

5. تسجيل الرغبات :

بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ، يعرض البرنامج القائمة لمراجعتها ، ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا ، لتخزين رغبات الطالب على قاعدة بيانات التنسيق في الحاسب الآلي ، وبعد التسجيل إلكترونيا ، يعرض الموقع استمارة الرغبات التي تم تسجيلها ، مع رقم تسجيل المعاملة التي أجراها الطالب ، وإيصال تسليم رغباته إلكترونيا ، ويمكن طباعة هذه المستندات ، وحفظها في ملف ، وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك ، سوف يتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا .

6. طباعة استمارة الرغبات :

في حال رغب الطالب ، في طباعة رغباته ، عليه اختيار مفتاح « طباعة قائمة الرغبات » ، للاستعانة به في وقت لاحق .