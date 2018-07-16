«عين شمس» تفتح أبوابها أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم: 375 جهاز كمبيوتر في خدمتكم

Advertisements

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .

واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها .

Advertisements

من جانبها ، استعدت معامل التنسيق في جامعة عين شمس ، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، لتسجيل رغباتهم ، في 5 كليات ، وهي : « الآداب ، الزراعة ، الهندسة ، الحاسبات والمعلومات ، وكلية البنات » ، إضافة إلى المدينة الجامعية طلبة ، في حي العباسية .

أمين جامعة عين شمس ، المساعد لشؤون التعليم والطلاب ، محمد الديب ، أكد في بيان عن الجامعة ، تجهيز معامل التنسيق ، بكل ما تحتاجه لخدمة الطلاب ، حيث تحتوي معامل التنسيق في كليات الجامعة ، على 375 جهاز كمبيوتر ، فضلا عن عدد كبير من العاملين ، ممن لديهم خبرات كبيرة ، في كيفية ملء استمارات الطلاب ، ووضع وترتيب الرغبات ترتيبا صحيحا ، يتلائم مع مجموع الطالب ومحل سكنه ، ويمكن للطالب تعديل رغباته ، حتى إغلاق موقع التنسيق رسميا ، حسب ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار .

ولفت محمد الديب ، إلى أن وضع قواعد للعمل ، في التنسيق الإلكتروني خلال العام الماضي ، تجربة أتت ثمارها ، موضحا أن الجامعة ، بدأت استعداداتها لمرحلة التنسيق قبل 3 أشهر ، برئاسة الدكتور فتحي الشرقاوي ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وعقدت اجتماعات مع مندوبي الاتصال ورؤساء المعامل ، للوقوف على جاهزية العمل ، ووضع الملصقات والبانرات الإرشادية ، على بوابات الجامعة .

أمين جامعة عين شمس ، المساعد لشؤون التعليم والطلاب ، نصح الطلاب الذين سوف يسجلون رغباتهم في التنسيق ، خارج أسوار الجامعات ، بطباعة آخر تعديل في رغباتهم ، ومراجعته مع معامل التنسيق ، الموجودة في أقرب جامعة أو كلية لهم ، فضلا عن الاحتفاظ بالرقم السري ، وعدم إعطائه لأي شخص .