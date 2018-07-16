لـ«خريجي الثانوية العامة».. 11 شرطا لمراجعة كراسة الإجابة داخل الكنترول

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .

واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها .

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من جانبها ، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة ، على نتائجهم .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، 11 خطوة وشرطا ، للاطلاع على كراسة الإجابة ، داخل الكنترولات المختلفة ، وهي كالتالي :

1. الذهاب في الموعد المحدد للطالب ، والمدون في إيصال التظلم .

2. يبدأ الإطلاع على كراسات البوكليت ، من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الساعة الواحدة ظهرا .

3. الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة ، للمادة المتظلم منها .

4. كتابة الملاحظات في نموذج معد لذلك ، يحصل عليه الطالب من الكنترول .

5. تشمل الملاحظات ، عدم تقدير جزئية من الأسئلة ، أو خطأ في جمع الدرجات ، أو عدم احتساب الدرجة الأكبر .

6. يوقع الطالب على صورة كراسة الإجابة ، بعد الاطلاع عليها .

7. يمنع اصطحاب هاتف محمول ، أو مدرس المادة ، مع السماح بالدخول بملزمة ، أو نموذج للمادة .

8. على الطالب متابعة مندوب لجنة النظام والمراقبة في المديرية ، كي يحصل على نتيجة التظلم .

9. لا يتم تصحيح كراسة الإجابة من جديد .

10. يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه ، التي دفعها نظير رسوم تظلم ، حال حصوله على درجات زيادة .

11. تخطر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مكتب التنسيق ، بنتيجة الزيادة .