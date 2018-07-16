لـ«خريجي الثانوية العامة».. تعرف على شرائح التقديم في المرحلة الأولى للتنسيق

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، الخميس الماضي ، نتيجة شهادة الثانوية العامة 2018 ، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، خلال مؤتمر صحفي ، عقده في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موضحا أن نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة ، تخطت نسبة 74% .

واليوم الإثنين ، تفتح مكاتب التنسيق في الجامعات ، أبوابها أمام خريجي الثانوية العامة 2018 ، لتسجيل رغباتهم ، في الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح باب تسجيل الرغبات ، للمرحلة الأولى من التنسيق ، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين ، وحتى يوم الجمعة المقبل ، بحد أدنى 394 درجة فأكثر ، أي بنسبة 96.10% فأكثر ، لطلاب « علمي علوم » ، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة .

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– تنسيق الجامعات للشعبة الهندسية –

بالنسبة للشعبة الهندسية ، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ، فإن الحد الأدنى ، هو 385 درجة فأكثر ، أي بنسبة 93.90% فأكثر ، ويبلغ عددهم 15267 طالبا وطالبة .

– تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية –

تحدد الحد الأدنى ، للتقدم في المرحلة الأولى « أدبي » ، 328 درجة فأكثر ، أي بنسبة 80.00% فأكثر ، ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539 طالبا وطالبة ، وذلك بإجمالي عدد طلاب المرحلة. 126807 طالبا وطالبة .

– تنسيق الجامعات وشرائح المرحلة الأولى –

شمل تحديد الأيام ، لشرائح الدرجات في المرحلة الأولى ، خلال الـ 5 أيام المقبلة ، طبقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدة المرحلة الأولى ط وهي بالنسبة للمجموعة العلمية « شعبة العلوم » ، أن يتقدم اليوم الإثنين 16 يوليو 2018 ، الحاصلين على مجموع 406 درجات فأكثر ، وغدا الثلاثاء 17 يوليو 2018 ، يتقدم الحاصلون على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجة ، وبعد غد الأربعاء 18 يوليو 2018 ، يتقدم الحاصليون على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة ، والخميس المقبل 19 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة ، والجمعة المقبل 20 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 394 درجة .

– تنسيق الجامعات لطلاب المجموعة العلمية « الشعبة الهندسية » –

يتقدم اليوم الإثنين 16 يوليو 2018 ، الحاصلون على مجموع 403 درجات فأكثر ، وغدا الثلاثاء 17 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 397 درجة لأقل من 403 درجة ، وبعد غد الأربعاء 18 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 397 درجة ، والخميس المقبل 19 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من 392 درجة ، والجمعة المقبل 20 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة .

– تنسيق الجامعات لطلاب المجموعة الأدبية –

يتقدم اليوم الإثنين 16 يوليو 2018 ، الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر ، وغدا الثلاثاء 17 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 365 درجة لأقل من 380 درجة ، وبعد غد الأربعاء 18 يوليو 2018 ، مخصص للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من 365 درجة ، والخميس المقبل 19 يوليو 2018 ، للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 345 درجة ، والجمعة المقبل 20 يوليو ، للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 330 درجة .

– تنسيق الجامعات وتجهيز المعامل –

طبقا لمأ أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يتم إدخال الرغبات الخاصة بطلاب التنسيق ، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات ، حيث تفتح هذه المعامل أبوابها ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الثالثة عصرا يوميا ، خلال أيام المرحلة .

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه يمكن للطالب أيضا ، التقدم عن طريق الحاسب الشخصي ، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ، موضحا أن الموقع ، سوف يكون متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة ، فضلا عن استعداد معامل الجامعات كافة على مستوى محافظات الجمهورية ، لاستقبال الطلاب .