لـ«خريجي الثانوية العامة الأزهرية».. معايير وشروط الالتحاق بكلية الشرطة

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أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ، اللواء الدكتور أحمد إبراهيم ، اليوم الإثنين ، معايير قبول طلاب الثانوية العامة 2018 ، والثانوية الأزهرية 2018 ، للالتحاق بكلية الشرطة ، خلال مؤتمر صحفي ، عقد في مقر أكاديمية الشرطة ، بالتجمع الخامس .

اللواء أحمد ابراهيم ، حدد المعايير والشروط الواجب توافرها في الطلاب ، و يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

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– أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ، عن غير طريق التجنُس .

– أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السُمعة ، وألا يكون سبق الحُكم عليه بكفي عقوبة جناية ، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة ، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية ، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة .

– ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي .

– أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة ، بطول 165 سنتيمترا ، وعرض صدره 83 سنتيمترا ، ووزنه يساوي طول الطالب ناقص 90 .

– ألا تقل درجة إبصار الطالب المتقدم عن النصف .

– أن يجتاز المتقدم ، اختبار اللياقة البدنية ، بما لا يقل عن 40% .

– أن يجتاز الطالب ، الكشف النفسي ، عن طريق مجموعة من الاختبارات ، ولا يحق الإعادة .

– يخوض الطالب اختبارا رياضيا ، وله حق الإعادة لمرة واحدة ، وحال رسوبه ، يخضع الطالب لكشف السمات ، لقياس قدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ، ولا يحق الإعادة للراسب .

– أن يمثل الطالب أمام لجنة الاختيار « الهيئة » ، التي تطبق القوانين واللائحة الداخلية ، بهدف انتقاء أفضل العناصر ، للالتحاق بكلية الشرطة .

– أن يكون الطالب ، حاصل على الثانوية العامة ، أو الثانوية الأزهرية ، بحد أدنى 65% ، والضباط المتخصصين ، بحد أدنى جيد .

حضر المؤتمر الصحفي ، قيادات من أكاديمية الشرطة ، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام المسموع ، والمقروء ، والمرئي .