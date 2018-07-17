اليوم.. فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

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أعلن الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، أن الأزهر سوف يفتح باب التظلمات ، أمام المتضررين من نتائجهم ، في شهادة الثانوية الأزهرية ، اليوم الثلاثاء ، في الإدارات التعليمي بمحافظات الجمهورية كافة ، دون الحاجة لحضور الطالب إلى القاهرة ، للتقدم بتظلم .

وأضاف وكيل الأزهر الشريف ، أن منظومة الامتحان الشفهي هذا العام ، كانت « مسجلة » ، ما يجعل الطعن عليها ، متاحا للمرة الأولى ، وتابع : « لدينا 10 محافظات ، لم نرصد بها أي مخالفات ، بينها الفيوم ، الأقصر ، البحر الأحمر ، أسوان ، بورسعيد ، وجنوب سيناء » .

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ولفت الدكتور عباس شومان ، إلى أن مجمل المخالفات ، التي تم رصدها في لجان الأزهر ، عددها 540 حالة في القسم العلمي ، 257 إلغاء الامتحان في جميع المواد ، 283 في القسم الأدبي ، مرجعا سبب قلة عدد حالات الغش ، إلى تغير ثقافة الغش لدى طلاب الأزهر ، ومؤكدا في الوقت ذاته ، أن الأزهر الشريف ، يدرس تعميم الورقة الامتحانية ، على الشهادات الابتدائية والإعدادية ، من خلال « البوكليت » .