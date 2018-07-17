موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الأزهرية 2018

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أعلن الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني ، للشهادة الثانوية الأزهرية 2018 ، موضحا أنها سوف تبدأ ، يوم 9 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وتستمر لمدة 15 يوما .

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا ، لأداء الامتحان في الشعبة الإسلامية ، 171 طالبا ، حضر منهم 170 طالبا ، ونجح منهم 157 طالبا ، ونقل 14 طالبا إلى الدور الثاني ، بينما تقدم لأداء الامتحان في معاهد فلسطين الشقيقة ، 246 طالبا ، حضر منهم 245 طالبا ، نجح منهم 169 طالبا ، ونقل 75 طالبا ، إلى امتحانات الدور الثاني .

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