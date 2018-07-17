10 أسئلة وإجابات عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2018

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قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، الشيخ صالح عباس ، إن الأزهر سوف يبدأ ، استقبال تظلمات الطلاب ، من نتائج الثانوية الأزهرية 2018 ، اليوم الثلاثاء ، ولمدة شهر ، وذلك في الإدارات التعليمية في محافظات الجمهورية كافة ، بهدف التيسير على الطلاب ، حيث كان تقديم التظلمات ، مقتصرا فقط على الحضور إلى القاهرة ، وتقديم التظلم ، ما كان يصعب الأمر ، على الطلاب المقيمين في المحافظات البعيدة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، أهم الأسئلة والإجابات ، التي يحتاج إليها الطالب ، لتقديم التظلم ، وهي كالتالي :

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س : في أي مكان ، يمكن للطالب المتضرر من نتيجته ، التقدم بتظلم ؟

ج : للمرة الأولى في تاريخ الأزهر الشريف ، أصبح متاحا للطلاب ، التقدم بتظلم بالإدارة التعليمية التابعين لها ، للتيسير عليهم ، حيث كان الطالب يتكبد في الماضي ، عناء السفر إلى القاهرة ، لتقديم تظلم .

س : كيف ستم التعرف على ورقة إجابة الطالب ؟

ج : يحدد الطالب عدد المواد ، التي يرغب في التظلم من نتائجها ، بعدها ، ترسل الإدارة التعليمية التظلم إلى القاهرة ، ويتم إرسال ورقة الإجابة على جهاز الكمبيوتر ، كي يتعرف عليها الطالب .

س : بعد التعرف على ورقة إجابة الطالب ، ما هي الخطوة التالية ؟

ج : يعاد تصحيح ورقة إجابة الطالب ، خلال 15 يوما ، ويخطر الطالب بالنتيجة ، أو يمكنه متابعتها ، على موقع بوابة الأزهر الشريف .

س : متى يبدأ توقيت الاطلاع على أوراق إجابة للطالب ؟

ج : تبدأ مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب ، في تمام السابعة صباحا ، وتنتهي في تمام الساعة الثانية ، بعد الظهر .

س : من يحق له الاطلاع على ورقة إجابة الطالب ؟

ج : يحق للطالب بشخصه ، أو من ينوب عنه ، تقديم طلب الطعن على النتيجة ، مصحوبا بإيصال سداد الرسوم ، غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة ، لا يكون سوى للطالب بمفرده ، مُصطحِبًا معه بطاقة الرقم القومي الخاصة به ، أو استمارة النجاح ، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول ، في أثناء الاطلاع علي ورقة الإجابة .

س : ما قيمة رسوم التظلم على المادة الواحدة ؟

ج : 100 جنيه للمادة الواحدة .

س : كم عدد المرات التي يمكن للطالب ، الطعن فيها على المادة الواحدة ؟

ج : يحق للطالب الطعن مرة واحدة ، على نتيجة أي مادة ، ولن يُسمح له بالطعن مرة أخرى ، فى المادة ذاتها ، ويتم الاطلاع على كراسة الإجابة ، ويوقع الطالب على التقرير المرفق ، بأنه تعرف بنفسه ، على كراسة إجابته .

س : ما هو الإجراء المتخذ ، في حال ثبوت أحقية الطالب في درجات ؟

ج : في حال زيادة درجات الطالب ، فى مادة من المواد التي طعن فيها ، يتقدم بطلب استرداد رسوم الطعن .

س : ما هي الحالات ، التي لا يجوز الطعن فيها ؟

ج: الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها ، المواد الناجح فيها من أعوام سابقة ، الطالب الملغي امتحانه بقرار في مادة أو في جميع المواد ، طلاب الدور الثاني في المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى ، الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن في الدور الثاني ، الطالب الذي له دور ثان ، وتقدم بطعنٍ في إحدى المواد الناجح فيها ، من الدور الأول ، ليس له الحق في الطعن ، إلا في مواد الدور الثاني فقط ، الطالب الراسب الذي أَدى الامتحان ، في مواد الرسوب فقط ، لا يحق له الطعن إلا في المواد التي أدى فيها الامتحان هذا العام فقط .

س : ما هو الجديد. في منظومة الطعون هذا العام ؟

ج : يستطيع الطالب ، الطعن على الامتحان الشفهي ، في مادتي « القرآن الكريم » ، و« الحديث » ، حيث شهد هذا العام للمرة الأولى ، تطبيق نظام الشفهي المسجل ، « صوت وصورة » .