شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة للفتيات وموعد التقديم

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جميعنا يرى في كل عيد أو مناسبة أو احتفالاً وطنيًا يشتمل على حشد من الإناث والرجال، نجد أن ضمن قوات التأمين شرطة نسائية تقوم بتفتيش السيدات والفتيات إذا التزم الأمر، أو نجدهن أمام شبابيك تذاكر السينما في منطقة وسط البلد في الأعياد، يأمن النساء والفتيات خوفًا من التحرش في هذه المناطق وسط الزحام

ويتساءل عدد كبير من الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن كيفية الالتحاق بكلية الشرطة لتصبحن ضمن أفراد االشرطة النسائية ؟

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وهل بإمكانهن الالتحاق بأكاديمية الشرطة عقب إنهاء المرحلة الثانوية مثل الشباب الذين يتقدمون للأكاديمية ويخضعون للفحص الطبي والاختبارات الرياضية إلى جانب عدة اختبارات أخرى؟

وللإجابة على كل هذه الأسئلة ..تابعوا تلك السطور التالية:

لا يحق لخريجات الثانوية العامة الالتحاق بأكاديمية الشرطة مباشرة

بداية الحديث وجب علينا التنويه لخريجات الثانوية العامة لأنه يحق للطالبات الالتحاق بكلية الشرطة بعد الثانوية مباشرة، ولكن بإمكان الطالبات الالتحاق بكلية الشرطة عقب انهاء الدراسة بالجامعة، وهو ما يعرف باسم “الضباط المتخصصين”.

ماذا تدرس الطالبات بقسم ” الضباط المتخصصين” بأكاديمية الشرطة

تدرس الطالبات بالأكاديمية لمدة 9 أشهر كاملة، يتلقين فيها العلوم الجنائية والقانونية ويتدربن فيها على كيفية التعامل مع المجرمين والخارجين عن القانون، كما يتم تأهيلهن بدنيًا حتى يتمكن من التصرف في المواقف التى عليهن فيها الدفاع عن أنفسهن، كذلك تساعدهن الدراسة بالأكاديمية على بناء شخصية قوية ومستقلة قادرة على تحمل المسئولية التى توكل إليهن.

بعد إتمام فترة الدراسة الـ 9 أشهر ، يتخرجن الفتيات من قسم “الضباط المتخصصين” برتبة “ملازم أول” وتكون لهن جميع الامتيازات التى حصل عليها الضباط من الذكور خريجي الأكاديمية الذين التحقوا بها عقب اتمام المرحلة الثانوية .

التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة من الفتيات

كما ذكرنا فإن الحاصلات على درجة البكالوريوس أو الليسانس هن فقط اللاتي يمكنهن الالتحاق والتقدم للدراسة في أكاديمية الشرطة ضمن “الضباط المتخصصين” ، والتخصصات المطلوبة للدراسة هى بكالوريوس طب، وبكالوريوس علاج طبيعي، وبكالوريوس تمريض، وبكالوريوس هندسة نظام الـ5 سنوات ومجال النظم المعلومات والحاسبات نظام 4 سنوات، والفنون الجميلة خصوصًا قسم الجرافيك، وكذلك مجال الخدمة الاجتماعية، ومجالات اللغات والترجمة – روسي، عبري، صيني، أسباني، إيطالي، فرنسي- بالإضافة إلى مجالات علم النفس والاجتماع خريجي كلية الأداب .

الكليات المطلوبة للالتحاق بـ”الضباط المتخصصين”

الكليات المطلوبة للالتحاق بـ”الضباط المتخصصين” بأكاديمية الشرطة هي: كلية الطب البشري وكلية العلاج الطبيعي وكلية الصيدلة وكلية طب أسنان وكلية طب بيطري وكلية التمريض وكلية الهندسة وكليتي الفنون الجميلة والفنون التطبيقية كذلك كلية الإعلام وكلية التجارة والسياحة والفنادق وعدة أقسام من كلية الآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ووصيني وإسباني من لغات.

موعد التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة “الضباط المتخصصين”

تفتح أكاديمية الشرطة الأبواب للتقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن طريق الإنترنت بداية من 28 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس.

10 معلومات يجب أن تعرفيها عن دفعة “الضباط المتخصصين” فتيات بأكاديمية الشرطة.

1- عام 1984.. قبول أول دفعة من الفتيات للالتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية لأول مرة في تاريخها.

2- فتحت كلية الشرطة أبوابها لقبول “الضباط المتخصصين” لخريجات الجامعات المصرية، على أن يتم إلحاقهن بالعمل بوزارة الداخلية بعد 4 سنوات من الدراسة، والعمل كشرطة نسائية لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية المصرية.

3- استمرار التجربة لمدة 6 أعوام، ثم إلغائها عام 1990، وكلن هذا عقب صدور قرار آنذاك بعدم جدواها أو فائدتها، لأن الإقبال من الفتيات على الالتحاق بأكاديمية الشرطة في البداية كان محدود للغاية.

4- بالرغم من صدور قرار وقف الالتحاق بأكاديمية الشرطة للفتيات، إلا أنها استمرت في قبول دفعات من الطبيبات والأخصائيات الاجتماعيات في كلية الشرطة.

5- تراجعت أكاديمية الشرطة بعد ذلك في قرار الإلغاء، وبدأت في استقبال الفتيات من خريجات الجامعات المصرية من جديد مرة أخرى.

6- الطالبات اللاتي يتم قبولهن ويلتحقن بالدراسة في أكاديمة الشرطة الأن ، يدرسن مناهج لدراسة القانون والدراسات العملية، تمكنهن من التعامل كضابط شرطة من حيث المظهر والأداء.

7- لا يتم الفصل بين الطلبة والطالبات في أكاديمية الشرطة إلا في اماكن المبيت فقط، أما في غير ذلك فنجد أن الطالبات يشاركن الطلبة نفس التدريبات التي يتلقاها الذكور، ويشاركوهن في الطوابير نفسها وقاعات المحاضرات.

8- أثبتت الفتيات خريجات أكاديمية الشرطة كفاءة عالية، خلال تدريبات الرماية وضرب النار والاشتباك وتدريبات القتال، بل وحقق بعضهن مراكز متقدمة تفوقن بها على الذكور في بعض التدريبات العنيفة.

9- فيما سلف،اقتصرت الأعمال الموكلة لضابطات الشرطة، هي مجرد العمل في إدارات “العلاقات العامة، ورعاية الأحداث والمؤسسات العقابية، والرعاية اللاحقة، وميناء القاهرة الجوي”، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بمستشفيات وزارة الداخلية، وكذلك تتولى الضابطات تدريب الطالبات الجدد بالقسم في أكاديمية الشرطة.

10- أصبحت الشرطة النسائية الأن تتعامل مباشرة مع الجمهور، كذلك أنشأت وزارة الداخلية إدارة خاصة لها، من مهامها حفظ الأمن في محيط مدارس الفتيات كذلك الانتشار في أماكن التجمعات وسط مدينة القاهرة لمواجهة جرائم التحرش بالإناث.