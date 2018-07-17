شروط وقواعد تقليل الاغتراب بين الكليات والجامعات لعام 2018

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قواعد تقليل التحويلات و الاغتراب بين الكليات المصرية، حيث أن الطالب المصري خلال الفترة الراهنة يسعى إلى معرفة قواعد تقليل الاغتراب قبل محاولة تسجيل الراغبات أثناء فترة تنسيق الكليات المختلفة خلال الوقت الراهن.

وتتحكم مجموعة من القواعد في قبول طلبات الطلاب في التنسيق والذي قد بدأ من يوم الخامس عشر لشهر يوليو الجاري لعام 2018 وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

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ويسعى الطلاب في جمهورية مصر العربية إلى الالتحاق بالكليات القريبة من مسكنه، أو من المحافظة التابع لها الطالب، لكن في بعض الحالات يتسبب مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية إلى الالتحاق بكليات غير التي كان يتطلع إليها، ولهذا يسعى الطالب إلى تقريب تلك الكليات.

كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى أيضا إلى مساعدة الطلاب في تقليل الاغتراب تبعاً لمجموعة من القواعد والشروط المحددة.

قواعد تقليل الاغتراب

وقد أعلن “موقع التنسيق” التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد تقليل الاغتراب، والتي يجب على كل طالب اتباعها قبل تسجيل “رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة”.

كما أوضح موقع التنسيق أن الهدف الرئيسي من تلك القواعد هو تقليل اغتراب الطالب، وليس التأثير على اختياراته و رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة.

التحويل لكليات مناظرة

ويسمح الطالب الذي يتم قبوله في منطقة جغرافية غير منطقته التالي

التقديم في كلية مناظرة للكليات التي توجد في منطقته الجغرافية، دون النظر إلى الحد الأدنى للكلية التي قبل فيها خلال الفترة السابقة، ويكون السبب الوحيد هو “تقليل الاغتراب”. يمكن للطالب التقدم إلى كليات لها حد أدني أقل من الكلية التي قد تم قبوله فيها.

حالات تقليل الاغتراب في نظام الانتظام والانتساب الموجه

في حالة الانتظام يتم قبوله في حالة رغبته في التحويل لكلية أخرى مناظرة أن يكون مجموع درجات الطالب تساوى أو أعلى من الكلية المحول إليها، ويكون في هذه الحالة انتظام في الكلية الجديدة. في حالة الانتساب، يتم إذا كانت درجات الطالب أقل من الكلية التي يرغب في الالتحاق إليها، وأن يكون عندها الطالب محولاً لنظام الانتساب الموجه. في حالة الانتساب الموجه لا يمكن للطالب التحويل من نظام انتساب موجة في كلية إلا إلى انتساب موجه فقط في الكلية التي يتم التحويل إليها.

التحويل لكليات غير مناظرة

يوجد بعض من الشروط من أجل الالتحاق بالكليات، حيث يسمح للطالب التحويل لكلية غير مناظرة لكليته، في خارج منطقته الجغرافية في تلك الحالة:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموعة الثانوية العامة في الكلية التي يرغب في التحويل إليها سواء كان الطالب تابع لنظام انتظام، أو نظام انتساب. استيفاء باقي شروط تلك الكلية، مثل النجاح في اختبارات القدرات.

التحويل ببرامج جديدة بالكليات

ويتم ذلك مباشرة من كلية إلى كلية أخرى تبعاً للحد الأدنى لمجموعة درجات الطالب.

التحويل بسبب النقل الإداري

ويتم التحويل بسبب النقل الإداري بعد الحصول على موافقة الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، وحسب حاجة الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل إليها، تبعاً للحد الأدنى لمجموعة درجات القبول.

التحويل لأسباب مرضية

وهناك تحويل لأسباب مرضية تبعاً للمادة رقم ستة وثمانين من القانون والتي تنص على “السماح للطالب الانتقال لأسباب مرضية، ويتم التحويل مباشرة من الجامعة وحسب اللائحة التنفيذية لقوانينها”.

كليات لها حالات خاصة في التحويل

كلية التخطيط العمراني بالقاهرة، حيث أن تلك الكلية ليس لها نظير بين باقي الكليات، لذلك من الممكن التحويل لكليات غير مناظرة لها. كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف، وهي تابعة لجامعة المنوفية، حيث يمكن الانتقال لكليات مناظرة فقط للطلاب المستجدين كلية هندسة التعدين والبترول بمحافظة السويس والتابعة لجامعة السويس، حيث يمكن الانتقال لكليات مناظرة فقط للطلاب المستجدين. كلية هندسة الطاقة بأسوان حيث يمكن الانتقال لكليات مناظرة فقط للطلاب المستجدين. كلية الطب جامعة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس تناظر باقي كليات الطب حيث يتم التحويل منها وإليها. يتم تحويل طلاب مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية إلى جامعة الزقازيق فقط.

ويتم معرفة الكلية التي من المقرر أن يتم التقدم إليها بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة التحويلات وطلبات تقليل الاغتراب، ويقوم كل طالب بالعمل على توفيق أوضاعه على أساس الكليات القريبة من مقر إقامته.

أما في حالة عدم اتاحة التحويل يقوم الطالب بتقديم أوراقه إلى المدن الجامعية التابع لها كليته، حيث يتم قبول نسبة قليلة لتحويلات الاغتراب كل عام، على حسب حاجة الكليات التي يطلب الطلاب التحويل إليها، وتكون نسبة قبول التحويلات في الغالب نسبة عشرة في المئة فقط من طلبات التحويل.

رابط معرفة نتيجة التحويلات

و للتعرف على نتيجة طلبات التحويلات وتقليل الاغتراب، يتم بعد الإعلان عنها على موقع الحكومة المصرية الرسمي للتنسيق عبر “بوابة التنسيق المصرية“.

ويكون الهدف الرئيسي من طلبات تقليل الاغتراب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو حرص الدولة المصرية على راحة الطلاب في كل مكان، لتكون كلية الطالب قريبة من محل إقامته وتوزيعه الجغرافي.

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