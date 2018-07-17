الأزهر يوضح حقيقة تطبيق الكتاب الإلكتروني خلال العام الجامعي 2018/ 2019

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نفيه لما تم تردده على المواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق جامعة الأزهر للكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2018/ 2019″.

وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة الأزهر، وأعلنت عن نفيها تماماً لتلك الأنباء، وأكدت الجامعة “على استمرار العمل في الجامعة بالكتاب الورقي، وعدم إصدار أي قرار من قبل مجلس إدارة الجامعة يفيد بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي”.

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وأضافت الجامعة “أن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”، وأشارت الجامعة أنها تعمل خلال الفترة الراهنة على تعميم نظام “الكتاب الموحد” لكل مادة دراسية في جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة بهدف ضمان تكافؤ الفرص والحيادية.

كما أعلنت جامعة الأزهر “أن مجلس الجامعة قد قام باتخاذ قرار بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي الجديد 2018/ 2019”.

كما أكدت جامعة الأزهر عبر موقعها الإلكتروني “أن ما تم الإعلان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع الفيس بوك هو فقط الذي يصدر عنها، وأن ما يتم تداوله من اخبار من خلال الصفحات الوهمية الأخرى تعد أخبار غير صحيحة ولا يعتد بها على الإطلاق”.

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