90 منحة من الأردن لـ«خريجي الثانوية العامة» وطلبة «الماجستير» و«الدكتوراه» (تفاصيل)

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أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية ، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني ، تقديم 90 منحة للطلاب المصريين ، تطبيقا للبرنامج التنفيذي ، الذي وقعته مصر والأردن ، في العام 2018 / 2019 ، وهذه المنح موزعة ، بين طلاب الدراسات العليا ، وطلاب المرحلة الجامعية الأولى .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 18 معلومة تهم خريجي الثانوية العامة ، بشأن التقدم لمنحة المملكة الأردنية الهاشمية ، وهي كالتالي :

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1. آخر موعد للتقدم للمنح ، يوم 16 أغسطس من العام الحالي 2018 .

2. عدد المنح 90 ، وهي موزعة على النحو التالي: « 50 منحة للدراسات العليا ، (10 منح للدكتوراه ، و10 منح للماجستير ، و30 منحة مهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر ) » .

3- 40 مقعدا للمرحلة الجامعية الأولى ، في جميع التخصصات ، ‘دون نفقات من البعثات .

4. يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية .

5. ألا يزيد السن عن 21 عاما .

6. يفضل المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية ، أو أبناء الجالية المصرية ، من المقيمين في الأردن .

7. يشترط أن يكون المتقدم للماجستير ، من معاوني أعضاء هيئة التدريس ، في الجامعات المصرية ، أو في المراكز البحثية المدرجة ، في خطة البعثات .

8. أن يكون المتقدم ، أمضى عامين في الخدمة ، في جهته الموفدة .

9. ألا يزيد سن المتقدم ، عن 30 عاما ، وأن يحصل على 6 درجات في اختبار ILETS ، أو تويفل دولي 78 IBT .

10. أن يكون المرشح لمنح الدكتوراه ، مدرسا مساعدا في إحدى الجامعات المصرية ، أو في المراكز البحثية ، المدرجة في خطة البعثات .

11. ألا تقل مدة خدمة المتقدم ، في جهة العمل ، عن عامين .

12. أن يكون المتقدم ، حاصلا على الماجستير في نفس تخصص خطة البحث ، المقدمة للدكتوراه .

13. ألا يزيد سن المتقدم ، عن 32 عاما ، وأن يحصل على 6 درجات في اختبار ILETS ، أو تويفل دولي 78 IBT .

14. فيما يتعلق بشروط التقدم ، من أجل الحصول على مهمة علمية ، لما بعد الدكتوراه ، يشترط أن يكون المتقدم ، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ، أو المراكز في البحثية ، المدرجة في خطة البعثات .

15. أن يكون المتقدم ، حاصلا على درجة الدكتوراه ، وألا يزيد سن المتقدم ، عن 40 عاما للمدرس ، أو 45 عاما للأستاذ المساعد ، أو 50 عاما للأستاذ .

16. أن يحصل على 5.5 درجة ، في اختبار ILETS ، أو تويفل دولي 59 IBT ، أو الإعفاء منها ، للحاصلين على الدكتوراه ، من إحدى الدول الأجنبية ، الناطقة باللغة الإنجليزية .

17. تقدم المستندات المطلوبة ، في مقر الإدارة العامة للبعثات .

18. الإدارة المركزية للبعثات في الوزارة ، لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح .