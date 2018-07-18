بعد موافقة «النواب» عليه.. 7 معلومات عن قانون تنظيم عمل الجامعات الأجنبية داخل مصر

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أعلن مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، موافقته على قانون قدمته الحكومة ، بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية ، والمؤسسات الأجنبية ، العاملة في جمهورية مصر العربية .

وانتهى مجلس النواب ، من مناقشة القانون ، وأجّل أخذ الموافقة النهائية عليه ، لحين توفر النسبة المطلوبة للموافقة على القانون ، وإحالته بعدها إلى مجلس الدولة ، من أجل مراجعته ، ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية ، للموافقة عليه وإقراره ، ونشره في الجريدة الرسمية .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، 7 معلومات عن مشروع القانون المنتظر إقراره ، وهو كالتالي :

1. يهدف القانون الجديد ، إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية ، عن طريق إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ، ذات التصنيف المتميز ، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية ، في منظومة التعليم الجامعي ، داخل الدولة .

2. ينظم القانون الجديد ، المنتظر إقراره ، إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية ، والمؤسسات الجامعية ، التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك في إطار قانوني ، يسمح بتكافؤ الفرص ، والاستفادة من الكفاءات في الخارج ، لصالح المجتمع المحلي ، والطلاب ، بما يحقق التقدم العلمي .

3. يسمح القانون ، بإنشاء وتنظيم أفرع للجامعات الأجنبية ، التي تعمل داخل مصر ، فضلا عن إنشاء المؤسسات الجامعية ، وتنظيم العلاقة بين فروع الجامعات الأجنبية ، والدولة المصرية .

4. يضم مشروع القانون ، 3 فصول ، تشمل 25 مادة ، تنظم أحكام إنشاء فروع الجامعات الأجنبية ، العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وكذلك ، المزايا والتسهيلات لهذه الفروع .

5. ينص القانون كذلك ، على إنشاء مجلس « شؤون فروع الجامعات الأجنبية » ، بغرض تنظيم إنشاء هذه الفروع ، داخل جمهورية مصر العربية ، بما يسمح له ، بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية. المقدمة في الفروع ، وغيرها من الأمور المتعلقة .

6. نظم القانون حالات إلغاء فروع الجامعات الأجنبية ، وفقا لأحكام القوانين المصرية ، حيث يكون ذلك من خلال الوزير المختص .

7- أوصت اللجنة البرلمانية ، التي تولت دراسة هذا القانون ، بضرورة إعطاء المزيد من المنح الدراسية ، للطلبة المصريين ، المتفوقين علميا وبحثيا ، في الفروع الأجنبية ، التي سوف تنشأ بموجب هذا القانون ، للنهوض بالدولة المصرية .