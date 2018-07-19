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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ، برئاسة الشيخ صالح عباس ، أنه بدأ استقبال تظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 ، من أمس الثلاثاء ، على أن يستمر باب التظلم مفتوحا ، لمدة شهر كامل أمام الطلاب .

وأوضح الشيخ صالح عباس ، أنه تقرر أن تكون تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية 2018 ، في الإدارات التعليمية ، بهدف التيسير على الطلاب ، حيث كانت التظلمات في وقت سابق ، متاحة في محافظة القاهرة فقط ، ما كان يجعل الأمر ، صعبا على طلاب المحافظات البعيدة ، الذين يريدون التقدم بتظلمات .

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ويرصد موقع « مصر 365 » ، 11 معلومة ، عن كل ما يخص تظلمات الثانوية الأزهرية 2018 ، وهي كالتالي :

1. للمرة الأولى يتاح لطلاب الأزهر في الأقاليم ، التظلم في الإدارة التعليمية التابعين لها ، للتيسير عليهم .

2. يتعرف الطالب على ورقة الإجابة ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بالإدارة التعليمية ، التي تظلم فيها من نتيجته .

3. تبدأ مواعيد الاطلاع ، على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب ، في تمام السابعة صباحا ، وتنتهي في تمام الثانية بعد الظهر .

4. إعادة تصحيح الورقة ، يكون في غضون 15 يوما ، ويخطر الطالب بنتيجته ، أو يمكنه متابعتها ، على موقع بوابة الأزهر الشريفز.

5. يحق للطالب ، بشخصه أو من ينوب عنه ، تقديم طلب الطعن ، مصحوبا بإيصال سداد الرسوم .

6. الاطلاع على ورقة الإجابة ، لا يكون إلا للطالب بمفرده .

7. على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي ، أو استمارة النجاح الخاصة به ، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول ، في أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة به .

8. 100 جنيه ، قيمة رسوم التظلم في المادة الواحدة .

9. يحق للطالب ، الطعن مرة واحدة فقط ، في أي مادة .

10. في حال زيادة درجات الطالب ، في مادة من مواد الطعن ، يتقدم بطلب لاسترداد الرسوم .

11. يستطيع الطالب للمرة الأولى ، الطعن على الشفهي ، في مادتي القرآن الكريم ، والحديث .