10 حالات يحرم فيها الطلاب من السكن في المدينة الجامعية.. تعرف عليها

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أعلنت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شروطها وإجراءات قبول الطلاب للعام الدراسى الجديد 2018-2019، وذلك بعد فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى السكن بالمدن الجامعية وتنطبق عليهم الشروط، إلا أن هناك مجموعة من الطلاب المحرومين من الالتحاق والسكن بالمدن الجامعية، وهم كالتالى:-

أعلنت المدن الجامعية في جامعة القاهرة ، شروط وإجراءات قبول الطلاب ، في العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، حيث تم فتح باب التقديم ، للطلاب الراغبين في السكن ، بالمدن الجامعية ، ومن تنطبق عليهم الشروط .

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موقع « مصر 365 » ، يرصد الحالات التي يحق للمدينة الجامعية ، حرمان الطلاب من الالتحاق بها ، وهي كالتالي :

1. من يثبت عليه تعاطي المخدرات .

2. من يكون متهما في قضايا ، ويظهر ذلك في « الفيش والتشبيه » ، الذي يقدمه الطالب للمدينة الجامعية .

3. الراسبون أو الناجحون ، بمادة أو مادتين .

4. الطالب الذي تم إخلائه ، بشكل عقابي ، من المدينة الجامعية ، خلال أعوام سابقة .

5. الطلاب المدانون في عقوبات قانونية ، في الجامعة أو الكلية .

6. الطلاب من خارج النطاق الجغرافي ، لمدن جامعة القاهرة .

7. طلاب الانتساب الموجه .

8. مستنفذو عدد مرات الرسوب في الجامعة .

9. الطلاب المحولون من جامعة أخرى .

10. المخالفون لقواعد التسكين في للمدن الجامعية ، خلال العام الماضي .