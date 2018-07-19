نتائج شهادة البكالوريا 2018 بالجزائر

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نتائج شهادة البكالوريا 2018، ينتظر العديد من طلاب البكالوريا بالجزائر النتيجة الخاصة بهم، وذلك بعد أن أعلنت “نورية بن غبريت” التي تشغل منصب وزيرة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد الإعلان عن النتيجة بصورة رسمية، والتي قد أكدت أن النتيجة سوف تظهر اليوم الخميس الموافق 19-8-2018.

حيث أكدت “نورية” أن الكنترولات قد انتهت من عملية تصحيح أوراق الطلبة والمراجعة، وسوف يتم الإعلان عن اوائل الطلبة لشهادة البكالوريا في الجزائر بعد الإعلان عن نتيجة شهادة الباكالوريا.

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وقد أدي حوالي 709 ألف طالب وطالبة امتحانات البكالوريا في الجزائر، حيث بدأت الامتحانات في 20 جوان وانتهت يوم 25 جوان، وقامت الدولة بفصل الإنترنت وذلك تجنباً لتسريب الامتحانات والغش كما كان يحدث في الأعوام الماضية.

وأشارت وزيرة التربية الوطنية أن نسب النجاح هذا العام قد تخطت ال 55% مشيرة إلى أن معدلات نجاح البنات وصلت إلى 65% وتعد هذه النسب أعلى من نسب نجاح الذكور التي سجلت 43%.

وأضافت الوزيرة خلال لقاء لها على إحدى القنوات الجزائرية الفضائية أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتيجة من خلال النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية بكل سهولة من خلال الرابط التالي http://bac onec dz ، أو إرسال رسالة فارغة على الرقم *567#.

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