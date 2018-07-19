نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018/ 2019.. تعرف على رابط الاستعلام والإجراءات المكملة لقيد الطفل

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نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 قد تم الإعلان عنها الآن، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الإعلان عن نتيجة القبول بمرحلة “رياض الأطفال” في المدارس الرسمية التجريبية، والمدارس التجريبية المتميزة”.

وقد تم تحديد سن القبول لمرحلة كي جي وان من أربع سنوات وثمانية أشهر في المدارس الرسمية، وخمس سنوات وتسعة أشهر للمدارس التجريبية المتميزة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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وعلى ولي الأمر بعد ذلك التوجه إلى المدرسة من أجل إتمام أوراق قيد الطفل الذي قد تم قبوله إلى جانب سداد المصروفات الخاصة بالمدرسة التي تم ترشيح الطالب لها.

نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال 2018/ 2019

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018، في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية في جميع الإدارات التعليمية، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018.

وأكدت أنه على أولياء أمور الطلاب الدخول عبر “الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم التابعين لها” من أجل التعرف على نتيجة قبول مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 ومن ثم طباعة استمارة القبول ثم التوجه إلى المدرسة التي تم ترشيح الطالب لها قبل نهاية شهر يوليو الجاري من أجل استكمال باقي إجراءات قيد الطفل.

رابط الإدارات التعليمية لتنسيق رياض الأطفال 2018 بالقاهرة

وفي حالة عدم قبول الطالب، سوف يتم إعادة فتح باب القبول مرة أخرى للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال لعام 2018/ 2019، والتي سوف تبدأ بعد معرفة الأماكن الشاغرة من المرحلة الأولى.

إجراءات ما بعد الإعلان عن تنسيق مرحلة رياض الأطفال

وبعد الاستعلام عن قبول الطالب، يتوجه ولي أمر الطالب المقبول إلى المدرسة التي قد تم ترشيح الطفل لها، حيث توجد بها لجنة مخصصة لاستلام الملفات ومطابقتها مع بيانات بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل، وشهادة ميلاد الطفل، والتأكد من وجود الطفل بنفس المربع السكني للمدرسة، مع اصطحاب الطفل وقت تقديم الملف.

الأوراق اللازمة لإتمام مرحلة قيد الطفل بالمدرسة

شهادة ميلاد الطفل بالكمبيوتر.

ملف مكتمل الدمغات.

بطاقة ولي أمر الطفل.

ما يثبت محل السكن.

عدد عشرة صور شخصية حديثة للطفل.

دفع المصروفات المدرسية فقط دون أية زيادات “على سبيل التبرعات”.

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