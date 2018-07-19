نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018/ 2019.. تعرف على رابط الاستعلام والإجراءات المكملة لقيد الطفل

نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 قد تم الإعلان عنها الآن، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الإعلان عن نتيجة القبول بمرحلة “رياض الأطفال” في المدارس الرسمية التجريبية، والمدارس التجريبية المتميزة”.
وقد تم تحديد سن القبول لمرحلة كي جي وان من أربع سنوات وثمانية أشهر في المدارس الرسمية، وخمس سنوات وتسعة أشهر للمدارس التجريبية المتميزة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وعلى ولي الأمر بعد ذلك التوجه إلى المدرسة من أجل إتمام أوراق قيد الطفل الذي قد تم قبوله إلى جانب سداد المصروفات الخاصة بالمدرسة التي تم ترشيح الطالب لها.
نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال 2018/ 2019
وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018، في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية في جميع الإدارات التعليمية، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال في يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018.
وأكدت أنه على أولياء أمور الطلاب الدخول عبر “الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم التابعين لها” من أجل التعرف على نتيجة قبول مرحلة رياض الأطفال لعام 2018/ 2019 ومن ثم طباعة استمارة القبول ثم التوجه إلى المدرسة التي تم ترشيح الطالب لها قبل نهاية شهر يوليو الجاري من أجل استكمال باقي إجراءات قيد الطفل.
رابط الإدارات التعليمية لتنسيق رياض الأطفال 2018 بالقاهرة
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة المعادي.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة المطرية.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة القاهرة الجديدة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة مصر القديمة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة البساتين ودار السلام.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الزاوية.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة المعصرة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الشرابية.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة شبرا.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة السلام.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة روض الفرج.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة حلوان.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة غرب القاهرة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة السيدة زينب.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة المستقبل.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الخليفة والمقطم.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الشروق.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة غرب مدينة نصر.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة عابدين.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة مصر الجديدة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة باب الشعرية.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الزيتون.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة النزهة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة التبين.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة حدائق القبة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة وسط القاهرة.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة الساحل.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة عين شمس.
- رابط نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال لعام 2018 بإدارة المرج.
وفي حالة عدم قبول الطالب، سوف يتم إعادة فتح باب القبول مرة أخرى للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال لعام 2018/ 2019، والتي سوف تبدأ بعد معرفة الأماكن الشاغرة من المرحلة الأولى.
إجراءات ما بعد الإعلان عن تنسيق مرحلة رياض الأطفال
وبعد الاستعلام عن قبول الطالب، يتوجه ولي أمر الطالب المقبول إلى المدرسة التي قد تم ترشيح الطفل لها، حيث توجد بها لجنة مخصصة لاستلام الملفات ومطابقتها مع بيانات بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل، وشهادة ميلاد الطفل، والتأكد من وجود الطفل بنفس المربع السكني للمدرسة، مع اصطحاب الطفل وقت تقديم الملف.
الأوراق اللازمة لإتمام مرحلة قيد الطفل بالمدرسة
- شهادة ميلاد الطفل بالكمبيوتر.
- ملف مكتمل الدمغات.
- بطاقة ولي أمر الطفل.
- ما يثبت محل السكن.
- عدد عشرة صور شخصية حديثة للطفل.
- دفع المصروفات المدرسية فقط دون أية زيادات “على سبيل التبرعات”.
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