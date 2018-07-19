88 كلية تقبل طلاب الثانوية العامة «علمي».. تعرف عليها

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

ينشر “اليوم السابع” قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق بالشعبة العلمية.

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يقدم موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، قائمة كاملة ، تضم الكليات التي تقبل ، طلاب المرحلة الأولى من التنسيق ، في الشعبة العلمية ، وهي كالتالي :

1. كلية هندسة البترول والتعدين في جامعة السويس .

2. كلية الطب في جامعة المنصورة .

3. كلية الطب في شبين الكوم بجامعة المنوفية .

4. كلية الطب في جامعة كفر الشيخ .

5. كلية الطب في جامعة الزقازيق .

6. كلية الطب في جامعة طنطا .

7. كلية الطب في جامعة الإسكندرية .

8. كلية الطب في جامعة سوهاج .

9. كلية الطب في جامعة قنا .

10. كلية الطب في جامعة المنيا .

11. كلية الطب في جامعة أسوان .

12. كلية الطب في جامعة بورسعيد .

14. كلية الطب في جامعة بنها .

15. كلية طب الإسماعيلية في جامعة قناة السويس .

16. كلية الطب في جامعة بني سويف .

17. كلية الطب في جامعة القاهرة .

18. كلية الطب في جامعة الفيوم .

19. كلية الطب في جامعة أسيوط .

20. كلية الطب في جامعة عين شمس .

21. كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، في جامعة الزقازيق .

22. كلية الطب في جامعة حلوان .

23. كلية طب أسنان في جامعة طنطا .

24. كلية طب أسنان في جامعة المنصورة .

25. كلية طب أسنان في جامعة الإسكندرية .

26. كلية طب أسنان في جامعة القاهرة .

27. كلية طب أسنان في جامعة عين شمس .

28. كلية طب أسنان في جامعة جنوب الوادي .

29. كلية طب أسنان في جامعة كفر الشيخ .

30. كلية طب أسنان الإسماعيلية في جامعة قناة السويس .

31. كلية طب الأسنان في جامعة بني سويف .

32. كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط .

33. كلية طب أسنان في جامعة الفيوم .

34. كلية طب الأسنان في جامعة المنيا .

35. كلية الصيدلة في جامعة جنوب الوادي .

36. كلية الصيدلة في جامعة المنوفية .

37. كلية الصيدلة في جامعة السادات .

38. كلية الصيدلة في جامعة الفيوم .

39. كلية الصيدلة في جامعة سوهاج .

40. كلية الصيدلة في جامعة المنصورة .

41. كلية الصيدلة في جامعة طنطا .

42. كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ، في جامعة كفر الشيخ .

43. كلية الصيدلة في جامعة المنيا .

44. كلية الصيدلة في جامعة الزقازيق .

45. كلية الصيدلة في جامعة عين شمس .

46. كلية الصيدلة في جامعة دمنهور .

47. كلية الصيدلة في جامعة القاهرة .

48. كلية الصيدلة في جامعة بورسعيد .

49. كلية الصيدلة في جامعة أسيوط .

50. كلية صيدلة الإسماعيلية ، في جامعة قناة السويس .

51. كلية الصيدلة في جامعة بني سويف .

52. كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية .

53. كلية الصيدلة في جامعة حلوان .

54. كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة .

55. كلية العلاج الطبيعي ، في جامعة بني سويف .

56. كلية العلاج طبيعي ، في جامعة كفر الشيخ .

57. كلية العلاج الطبيعي في جامعة قنا .

58. كلية العلوم الصحية التطبيقية ، في جامعة المنوفية .

59. كلية العلوم الصحية التطبيقية ، في جامعة بني سويف .

60. كلية الاقتصاد وااعلوم السياسية في جامعة القاهرة .

61. كلية الطب البيطري ، في جامعة المنوفية .

62. كلية علوم البترول والتعدين ، في جامعة مطروح .

63. كلية الطب بيطري في جامعة بني سويف .

64. كلية الطب البيطري في جامعة أسوان .

65. كلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ .

66. كلية الطب البيطري في جامعة المنصورة .

67. كلية الطب الييطري في جامعة المنيا .

68. كلية الطب البيطري في جامعة سوهاج .

69. كلية الألسن في جامعة كفر الشيخ .

70 كلية الهندسة في جامعة القاهرة .

71. كلية الهندسة في جامعة بني سويف .

72. كلية الهندسة في جامعة المنصورة .

73. كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية .

74. كلية الهندسة في جامعة عين شمس .

75. كلية هندسة شبين الكوم ، في جامعة المنوفية .

76. كلية الهندسة في جامعة سوهاج .

77. كلية الهندسة في جامعة الزقازيق .

78. كلية الهندسة في جامعة طنطا .

79. كلية الهندسة في جامعة قنا .

80. كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية .

81. كلية الهندسة في جامعة بور سعيد .

82. كلية هندسة شبرا في جامعة بنها .

83. كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ .

84. كلية الهندسة في جامعة بنها .

85. كلية الهندسة في جامعة حلوان .

86. كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان .

87. كلية الهندسة في جامعة أسوان .

88. كلية الهندسة في جامعة الفيوم .