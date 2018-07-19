88 كلية تقبل طلاب الثانوية العامة «علمي».. تعرف عليها

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .
ينشر “اليوم السابع” قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق بالشعبة العلمية.
يقدم موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، قائمة كاملة ، تضم الكليات التي تقبل ، طلاب المرحلة الأولى من التنسيق ، في الشعبة العلمية ، وهي كالتالي :
1. كلية هندسة البترول والتعدين في جامعة السويس .
2. كلية الطب في جامعة المنصورة .
3. كلية الطب في شبين الكوم بجامعة المنوفية .
4. كلية الطب في جامعة كفر الشيخ .
5. كلية الطب في جامعة الزقازيق .
6. كلية الطب في جامعة طنطا .
7. كلية الطب في جامعة الإسكندرية .
8. كلية الطب في جامعة سوهاج .
9. كلية الطب في جامعة قنا .
10. كلية الطب في جامعة المنيا .
11. كلية الطب في جامعة أسوان .
12. كلية الطب في جامعة بورسعيد .
14. كلية الطب في جامعة بنها .
15. كلية طب الإسماعيلية في جامعة قناة السويس .
16. كلية الطب في جامعة بني سويف .
17. كلية الطب في جامعة القاهرة .
18. كلية الطب في جامعة الفيوم .
19. كلية الطب في جامعة أسيوط .
20. كلية الطب في جامعة عين شمس .
21. كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، في جامعة الزقازيق .
22. كلية الطب في جامعة حلوان .
23. كلية طب أسنان في جامعة طنطا .
24. كلية طب أسنان في جامعة المنصورة .
25. كلية طب أسنان في جامعة الإسكندرية .
26. كلية طب أسنان في جامعة القاهرة .
27. كلية طب أسنان في جامعة عين شمس .
28. كلية طب أسنان في جامعة جنوب الوادي .
29. كلية طب أسنان في جامعة كفر الشيخ .
30. كلية طب أسنان الإسماعيلية في جامعة قناة السويس .
31. كلية طب الأسنان في جامعة بني سويف .
32. كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط .
33. كلية طب أسنان في جامعة الفيوم .
34. كلية طب الأسنان في جامعة المنيا .
35. كلية الصيدلة في جامعة جنوب الوادي .
36. كلية الصيدلة في جامعة المنوفية .
37. كلية الصيدلة في جامعة السادات .
38. كلية الصيدلة في جامعة الفيوم .
39. كلية الصيدلة في جامعة سوهاج .
40. كلية الصيدلة في جامعة المنصورة .
41. كلية الصيدلة في جامعة طنطا .
42. كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ، في جامعة كفر الشيخ .
43. كلية الصيدلة في جامعة المنيا .
44. كلية الصيدلة في جامعة الزقازيق .
45. كلية الصيدلة في جامعة عين شمس .
46. كلية الصيدلة في جامعة دمنهور .
47. كلية الصيدلة في جامعة القاهرة .
48. كلية الصيدلة في جامعة بورسعيد .
49. كلية الصيدلة في جامعة أسيوط .
50. كلية صيدلة الإسماعيلية ، في جامعة قناة السويس .
51. كلية الصيدلة في جامعة بني سويف .
52. كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية .
53. كلية الصيدلة في جامعة حلوان .
54. كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة .
55. كلية العلاج الطبيعي ، في جامعة بني سويف .
56. كلية العلاج طبيعي ، في جامعة كفر الشيخ .
57. كلية العلاج الطبيعي في جامعة قنا .
58. كلية العلوم الصحية التطبيقية ، في جامعة المنوفية .
59. كلية العلوم الصحية التطبيقية ، في جامعة بني سويف .
60. كلية الاقتصاد وااعلوم السياسية في جامعة القاهرة .
61. كلية الطب البيطري ، في جامعة المنوفية .
62. كلية علوم البترول والتعدين ، في جامعة مطروح .
63. كلية الطب بيطري في جامعة بني سويف .
64. كلية الطب البيطري في جامعة أسوان .
65. كلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ .
66. كلية الطب البيطري في جامعة المنصورة .
67. كلية الطب الييطري في جامعة المنيا .
68. كلية الطب البيطري في جامعة سوهاج .
69. كلية الألسن في جامعة كفر الشيخ .
70 كلية الهندسة في جامعة القاهرة .
71. كلية الهندسة في جامعة بني سويف .
72. كلية الهندسة في جامعة المنصورة .
73. كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية .
74. كلية الهندسة في جامعة عين شمس .
75. كلية هندسة شبين الكوم ، في جامعة المنوفية .
76. كلية الهندسة في جامعة سوهاج .
77. كلية الهندسة في جامعة الزقازيق .
78. كلية الهندسة في جامعة طنطا .
79. كلية الهندسة في جامعة قنا .
80. كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية .
81. كلية الهندسة في جامعة بور سعيد .
82. كلية هندسة شبرا في جامعة بنها .
83. كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ .
84. كلية الهندسة في جامعة بنها .
85. كلية الهندسة في جامعة حلوان .
86. كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان .
87. كلية الهندسة في جامعة أسوان .
88. كلية الهندسة في جامعة الفيوم .
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