لـ«خريجي الثانوية العامة».. قواعد وأسلوب ترتيب رغبات التنسيق الإلكتروني

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

رصد “اليوم السابع”، قواعد وأسلوب ترتيب رغبات طلاب المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى، إذ إنه من المقرر أن تنتهى أعمال المرحلة يوم الجمعة المقبل.

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أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 ، تنتهي غدا الجمعة ، ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، قواعد وأسلوب ترتيب رغبات ، طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2018 ، على موقع التنسيق الإلكتروني ، وهي كالتالي :

1. يحدد الطالب أسلوب الاختيار ، إما في قطاعات التخصص المسموح بها لشعبته ، أو في الجامعات .

2. يختار الطالب ، الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها ، وذلك عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج ، والتي تم استحداثها مؤخرا ، للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب .

3. يختار الطالب ، قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته ، بعدها تظهر له قائمة ، تضم الكليات المسموح له بالالتحاق بها ، مرتبة في شكل مجموعات .

4. تنقسم قائمة الكليات ، المسموح للطالب بالالتحاق بها ، إلى 3 مجموعات ، وذلك طبقا للإدارة التعليمية ، التابع لها في مدرسته .

5. على الطالب ، اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول ، وذلك قبل الاختيار ، في النطاق التالي له .

6. يمكن للطالب ، الانتقال بين تخصص وآخر ، شرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه .

7. يجب على الطالب ، مراجعة الأقسام والشعب ، التي تعتبر كل منها ، رغبة مستقلة عند الترشيح لها .

8. بعد انتهاء الطالب ، من إدخال رغباته ، يمكنه طباعة الرغبات ، التي انتهى من إدخالها ، بعدها يعطيه البرنامج ، إيصال برقم محدد ، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمه .

9. بإمكان الطالب ، حفظ نسخة من رغباته ، ( Save As ) ، على حاسبه الشخصي ، كي يمكنه الرجوع إليها ، في وقت الحاجة .

10. إذا أجرى الطالب ، تعديل لرغباته أكثر من مرة ، وهو أمر متاح أمامه ، فإن الحاسب الآلي ، سوف يحفظ آخر تعديل فقط ، ويتم التنسيق كذلك ، وفقا لآخر تعديل أجراه الطالب .