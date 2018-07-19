«هندسة القاهرة» تعلن عن حزمة منح دراسية لـ50 من أوائل الثانوية العامة 2018

منذ 25 دقيقة اخبار التعليم
«هندسة القاهرة» تعلن عن حزمة منح دراسية لـ50 من أوائل الثانوية العامة 2018
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

من جانبها ، أعلنت كلية الهندسة في جامعة القاهرة ، حزمة من المنح الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة ، يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

1. تخفيض 100% من قيمة الرسوم الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، على مستوى الجمهورية ، في تخصص الرياضيات ، شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمي « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي رئيسي لاحق .

2. تخفيض 50% من قيمة الرسوم الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، الذين حققوا متوسط نقاط تراكمى « 3.50 » ، وأقل من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .

3. تخفيض 50% من قيمة الرسوم الدراسية ، للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة ، الذين حققوا متوسط نقاط ، أكثر من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .

4. تخفيض 25% من قيمة الرسوم الدراسية ، للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة ، الذين حققوا متوسط نقاط تراكمي ، أكثر من « 3.50 » ، وأقل من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .