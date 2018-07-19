«هندسة القاهرة» تعلن عن حزمة منح دراسية لـ50 من أوائل الثانوية العامة 2018

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

من جانبها ، أعلنت كلية الهندسة في جامعة القاهرة ، حزمة من المنح الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة ، يرصدها موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي :

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1. تخفيض 100% من قيمة الرسوم الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، على مستوى الجمهورية ، في تخصص الرياضيات ، شرط الحصول على متوسط نقاط تراكمي « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي رئيسي لاحق .

2. تخفيض 50% من قيمة الرسوم الدراسية ، لأول 50 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2018 ، الذين حققوا متوسط نقاط تراكمى « 3.50 » ، وأقل من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .

3. تخفيض 50% من قيمة الرسوم الدراسية ، للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة ، الذين حققوا متوسط نقاط ، أكثر من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .

4. تخفيض 25% من قيمة الرسوم الدراسية ، للطلاب من غير أوائل الثانوية العامة ، الذين حققوا متوسط نقاط تراكمي ، أكثر من « 3.50 » ، وأقل من « 3.60 » ، في بداية كل فصل دراسي .