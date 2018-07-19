النسب المحددة للالتحاق بالجامعات الخاصة.. الطب البشري 95%

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أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نهاية الأسبوع الماضي ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 ، كما أعلن كذلك ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، وبعدها بأيام ، فتحت مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018 ، في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2018 .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، الحدود الدنيا المطلوبة ، للتقدم إلى كليات الجامعات الخاصة المختلفة ، وذلك حسب ما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن طريق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، وهي كالتالي :

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1. تبدأ الشريحة الأولى ، من يوم 29 يوليو من العام الحالي 2018 ، حتى يوم 8 أغسطس من العام الحالي 2018 .

2. تبدأ الشريحة الثانية ، من يوم 9 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى آخر أغسطس المقبل .

3. الحد الأدنى للتقدم لكلية الطب البشري ، هي 95% .

4. الحد الأدنى للتقدم لكليات طب الأسنان ، والصيدلة ، والعلاج الطبيعي ، 90% .

5. الحد الأدنى للتقدم لكليات الهندسة 80% .

6. الحد الأدنى للتقدم ، لكليتي العلوم الطبية التطبيقية ، والفنون التطبيقية 70% .

7. الحد الأدنى للتقدم ، لعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية 70% .

8. الحد الأدنى للتقدم ، لكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة 60% .

9. الحد الأدنى للتقدم ، لكليات اللغات والترجمة والإعلام 62% .

10. الحد الأدنى للتقدم لباقي الكليات 55% .